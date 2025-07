Palmeiras vence Vasco fora de casa e retoma liderança do Brasileiro sub-20

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Rafael Coutinho e Riquelme Fillipi foram às redes pelo Verdão, enquanto Euder descontou para o Cruzmaltino.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 36 pontos e reassumiu a liderança do Brasileiro sub-20, ultrapassando o Red Bull Bragantino, que soma 35 pontos. Já o Vasco aparece na décima colocação, com os mesmos 23 pontos do início da rodada.

Os dois times, agora, voltam a campo por competições distintas. O Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado, às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Já o Vasco encara o Cuiabá na próxima quarta-feira, às 16h, no CT Manoel Dresch, pela 17ª rodada do Brasileiro da categoria.

Os gols do jogo

O Palmeiras inaugurou o marcador logo aos dois minutos de jogo. Em cobrança de falta ensaiada, Erick Belé rolou e Riquelme Fillipi bateu para o gol. A bola bateu na barreira e sobrou para Coutinho, que estufou as redes do goleiro Phillipe.

Já aos 10 minutos, o Palmeiras ampliou a vantagem no marcador. Erick Belé tabelou, recebeu de volta, invadiu a grande área e cruzou para o meio. Riquelme Fillipi chegou na segunda trave e só completou para o fundo das redes.

Foi aos 35 minutos que o Vasco descontou. Em cobrança de falta da entrada da área, Euder bateu colocado, no canto superior esquerdo, e anotou um bonito gol em São Januário.