Palmeiras enfrenta técnico dublê de Guardiola em estilo de vida e de jogo

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, é um dublê de Guardiola em estilo de vida e de jogo. Até no corte de cabelo, que não há.

A calvície larga, a barba ligeiramente esbranquiçada faz lembrar, de longe, o treinador do Manchester City.

A quem copia em estilo de jogo, também. E de vida.

É um alucinado pelo trabalho, vídeos de jogos dos advesrários. Já viu o Palmeiras muitas vezes, para estudar seu novo jogador, Estêvão.

O estilo tático copia e compreende como poucos. Foi assistente de Guardiola, depois de sua primeira passagem na carreira, como técnico, no Parma. Em vez de assinar contrato com outro clube da Itália, preferiu se tornar assistente de Guardiola. "Sempre serei grato a ele e ao Manchester City", já afirmou.

Entende que Guardiola passou por problemas pessoais importantes que podem ter atrapalhado sua temporada. Afirmou durante a temporada que precisa de apoio.

Maresca lembra Guardiola

Enzo Maresca foi um dos primeiros italianos a apostar que a Premier League seria melhor do que a Série A, da Itália. Em 1998, aos 18 anos, sem falar inglês, preferiu jogar a segunda divisão da Inglaterra, pelo West Bromwich, a assinar contrato com o Cagliari, da Série A italiana. Em duas temporadas, firmou-se como jogador médio e produziu interesse da Juventus. Foi contratado a pedido do treinador da Juve, na época, Marcello Lippi, mais tarde treinador campeão mundial pela Itália, em 2006. Com ele, ganhou o título italiano de 2002. Naquela campanha, ficou famoso por comemorar um gol marcado no último minuto de um clássico contra o Torino fazendo dois chifres em sua própria cabeça. Como se imitasse ser um touro, símbolo do rival, o Torino.

Foi companheiro de Luís Fabiano no Sevilla. Juntos, ganharam o bicampeonato da Copa da Uefa, em 2005 e 2006. Na finalíssima de 2005, Luís Fabiano marcou um gol e Maresca duas vezes nos 4 x 0 sobre o Middlesbrough. Nunca foi um jogador brilhante, mas teve boas relações com brasileiros e encantou treinador por sua inteligência de jogo. "Estava claro que seria treinador", diz o jornalista italiano, Enzo Palladini, da MediaSet.

Como treinador, começou no Parma e optou por ser assistente de Guardiola. Aprendeu com Pep. Por duas temporadas, foi homem de confiança do catalão e até lhe copiou o visual. De longe, com ampla calvície e barba levemente esbranquiçada, pode ser confundido com o treinador do Manchester City. Mas já está mais longe do que seu mestre. Guardiola e o Manchester City se despediram nas oitavas de final contra o Al Hilal. Pelos Blues, Maresca encara o Palmeiras.

Seu estilo de jogo é semelhante. Gosta de pressão e posse de bola. Ao mesmo tempo, usa mais transições rápidas, assim como Guardiola tentou fazer com seu Manchester City nesta Copa do Mundo de Clubes. Guardiola nunca falou tanto em transições como nesta edição da Copa do Mundo. Este é um ponto de sua temporada sem títulos. Sabe fazer o novo estilo tão bem quanto fazia o anterior? Maresca fez bom papel no Chelesa, quarto colocado do Campeonato Inglês e de volta à Champions League pela primeira vez em quatro anos. Sempre com marcação por pressão, posse de bola e transições rápidas, como Guardiola ensinou.