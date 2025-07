Osasco renova com Tifanny e contrata jovem talento da Argentina

O Osasco anunciou sua dupla de opostas para a temporada 2025/26. Tifanny Abreu, uma das jogadoras mais identificadas com os torcedores osasquenses, segue vestindo a camisa do clube que defende desde 2021. Sua companheira de posição será a argentina Bianca Cugno, um dos destaques do Levallois Paris Saint-Cloud, da França.

Uma das peças fundamentais para a conquista da tríplice coroa na temporada passada ? Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga ? Tifanny comemorou sua renovação com o Osasco. "Seguimos juntas por Osasco e vamos com tudo para defender os títulos que conquistamos com muito suor e garra. Estou muito feliz e ansiosa para voltar a sentir a energia do Liberatti lotado", afirmou a atleta, quarta maior pontuadora da última Superliga, com 442 acertos.

SeguimOZ com o nosso elenco para a temporada 25-26!

Com 22 anos e 1,94 metro de altura, Bianca atua na França desde 2021. A oposta participou da conquista dos títulos nacionais consecutivos pelo Levallois Paris Saint-Cloud nas duas últimas temporadas ? ambos com vitórias sobre o time do Nantes.

Bianca disputou dois mundiais nas categorias de base antes de chegar à equipe principal, com a qual jogou o Mundial de 2022. Durante o Mundial sub-20 de 2021, recebeu destaque da FIVB como "um dos talentos mais promissores da Argentina". Em 2023, ajudou seu país a conquistar a Copa Pan-Americana. Na final, marcou 16 pontos, sendo eleita melhor pontuadora, melhor saque, melhor oposta e jogadora mais valiosa da competição.

Para o técnico Luizomar, a renovação de Tifanny e a chegada de Bianca são pontos importantes na formação do novo grupo. "A Tifanny é uma atleta que dispensa comentários. Tem sido um dos pilares do time nos últimos anos e muito importante nas conquistas da temporada passada. Com a chegada da Bianca, acredito que teremos um mix bem interessante entre a experiência e a juventude na saída de rede", avaliou o treinador.

Osasco: Novo time

O Osasco já tem nove nomes confirmados para a temporada 2025/26. Além de Tifanny e Bianca, a equipe confirmou as levantadoras Jenna Gray, Marina Siotto e Aninha Berto, e as centrais Mayhara, Valquíria, Larissa e Geovana Vitória.