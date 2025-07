Novo reforço do Inter, Benítez já trabalha com restante do elenco e comemora novo desafio

Novo lateral-direito do Internacional, o paraguaio Alan Benítez já está treinando com o restante do elenco no CT Parque Gigante. Em entrevista aos meios de comunicação do próprio clube, o jogador de 31 anos comemorou o novo passo em sua carreira.

"Obrigado a todos os torcedores do Internacional, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar em uma equipe tão grande do Brasil e da América do Sul. É uma grande equipe, uma grande instituição. Espero defender essa camisa com muita confiança e vontade. Vamos, Inter", disse Benítez.

O lateral também falou sobre as primeiras impressões que teve da estrutura do Internacional. Segundo ele, seu compatriota Oscar Romero está o ajudando em sua adaptação ao clube e ao Rio Grande do Sul.

"Me receberam muito bem e as primeiras impressões que tive do clube foram muito boas. Espero aproveitar ao máximo minha passagem aqui. Temos culturas parecidas (risos). O Oscar Romero também está me ajudando na adaptação, assim como todos os meus companheiros aqui", falou o lateral.

Carreira de Alan Benítez

Alan Benítez é um lateral-direito muito conhecido em seu país. Com passagens por grandes clubes paraguaios como Olimpia, Libertad e Cerro Porteño, o jogador tem muita experiência em competições sul-americanas.

Benítez estava desde 2022 no Cerro Porteño, sendo peça titular na equipe. Nesta temporada, fez 25 jogos, com três gols marcados e cinco assistências.