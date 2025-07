Novo contrato faz São Paulo faturar até R$ 7,5 milhões a mais com shows

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo vai lucrar com a bilheteria de shows realizados no Morumbis. O novo acordo com a Live Nation garante ao clube cerca de R$ 20 por ingresso vendido em cada evento.

O que aconteceu

A mudança no contrato foi incluída na renovação com a Live Nation assinada neste mês. Pela primeira vez, o Tricolor terá participação direta na venda de ingressos de shows no estádio.

O valor por ingresso é de cerca de R$ 20, independentemente do setor ou preço cheio do bilhete. Antes, o clube lucrava apenas com camarotes, bebidas e alimentação. O valor foi revelado pelo perfil Anotações Tricolores, no X.

Com cinco shows já confirmados para 2025, o potencial de arrecadação direta é de até R$ 7,5 milhões. A conta considera capacidade máxima de 75 mil pessoas por evento.

Estão na agenda apresentações de Imagine Dragons, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis. O novo modelo também permite uso do estádio para jogos mesmo com a montagem do palco em andamento.

O palco será instalado atrás de um dos gols e não compromete o gramado. Apenas um trecho da arquibancada ficará interditado e não terá ingressos comercializados.

A expectativa é de maior frequência de eventos e otimização da infraestrutura do Morumbis. O estádio contará com acessos fixos e melhorias para montagem e desmontagem mais ágeis.