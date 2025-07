Messi e Inter Miami negociam extensão do contrato, diz jornal

O craque argentino Lionel Messi deve seguir no Inter Miami (EUA) em 2026. O jogador, que tem contrato com o clube americano até dezembro, já conversa pela extensão do vínculo. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

O que aconteceu

O Inter Miami tem alguns trunfos para conseguir a renovação de contrato de Messi. Além dos valores envolvidos, pesam a favor do clube o fato de a família do craque gostar de morar nos Estados Unidos e de o camisa 10 seguir brilhando com a seleção argentina.

Lionel Messi tem o maior salário da MLS. A remuneração do craque argentino em 2025 chegou perto de R$ 115 milhões, de acordo com a própria liga. Os números superam toda a folha de pagamento de 21 dos 30 times que disputam a competição.

O Inter Miami teve um desempenho surpreendente no Mundial de Clubes. A equipe alcançou as oitavas de final, avançando em segundo lugar no Grupo A, que tinha Porto (POR), Palmeiras e Al Ahly (EGI).

O camisa 10 marcou na vitória histórica sobre os portugueses, por 2 a 1. Foi o primeiro triunfo de um time da MLS sobre uma equipe europeia em competições oficiais.