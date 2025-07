Melo e Matos vencem de virada e avançam à 2ª rodada em Wimbledon

Um jogo de 3h05min, com dois tie-breaks e muito equilíbrio até a vitória de virada. Foi assim a estreia de Marcelo Melo e Rafael Matos em Wimbledon, nesta quarta-feira. O mineiro e o gaúcho derrotaram o croata Ivan Dodig e o também brasileiro Orlando Luz por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5-7), 7/6 (7-5) e 6/4, avançando para a segunda rodada do Grand Slam.

Os próximos adversários serão os vencedores da partida entre os britânicos Lui Maxted e Connor Thomson, que receberam wild card, e a dupla do croata Nikola Mektic e do neozelandês Michael Venus - cabeças de chave 8 -, que entram em quadra nesta quinta-feira.

"Muito feliz com a vitória aqui. Foi um excelente jogo, em todos os aspectos, do começo ao fim. Ambos os times conseguiram aproveitar as oportunidades. Os três sets foram decididos realmente no detalhe. Acho que no começo tivemos um pouco mais de chance, mas eles acabaram jogando melhor o tie-break. No segundo aproveitamos um mini break no tie-break, também, para ter jogado melhor. E a quebra que conseguimos no terceiro e mantivemos foi muito importante para selar essa vitória", explicou Melo.

"Sabíamos que seria um jogo duro e que na grama qualquer detalhe decide, como foi decidido hoje. Acho que jogamos muito bem. Os quatro jogaram muito bem. Por isso foi um jogo longo e duro", completou o brasileiro.

O jogo

Os dois primeiros sets foram decididos no tie-break. No primeiro, sem quebras, os adversários marcaram 7/6 (7-5) para sair na frente - Melo e Matos chegaram a salvar um set point no décimo segundo game. No segundo, o mineiro e o gaúcho quebraram para fazer 3/1.

Dodig e Luz devolveram o break no nono game, 5/4, deixando tudo igual em seguida. Um set em que desde o oitavo até o 6/6 que levou para o tie-break, os adversários salvaram sete set points. No tie-break, os brasileiros devolveram o placar: 7/6 (7-5) para empatar o jogo.

A decisão foi para o terceiro set que, como nos dois anteriores, começou com muito equilíbrio. Os dois lados tiveram chances de quebra, até que veio o break de Melo e Matos, no sétimo game, marcando 4/3 e abrindo na sequência 5/3. Mantendo a vantagem, o mineiro e o gaúcho fecharam em 6/4 para seguir no Grand Slam.

Melo e Matos venceram Dodig e Luz pela segunda vez na gira na grama desta temporada. Na semana passada, o mineiro e o gaúcho ganharam na estreia do ATP 250 de Maiorca, na Espanha, em que Melo comemorou a vitória de número 650 na carreira.