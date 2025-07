Max Verstappen tem negociações avançadas para se juntar a Mercedes, diz site

O tetracampeão Max Vertsappen pode ter uma nova casa na Fórmula 1 em 2026. Apesar da Mercedes ter amenizado as chances de contar com o holandês para a próxima temporada, o cenário pode ser o oposto e, na verdade, o piloto de 27 anos pode estar mais perto do que se imagina da equipe britânica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

De acordo com a "Sky Sports Itália", a Mercedes estaria em conversas avançadas com Verstappen, que se juntaria ao time já no ano que vem. Caso isso aconteça, ele entraria no lugar de George Russell e formaria dupla com o novato italiano Andrea Kimi Antonelli.

Por sua vez, o holandês, que tem contrato com a Red Bull até 2028, teria uma cláusula de desempenho no contrato que o permitiria migrar de equipe. Para isso, Verstappen teria que ficar de fora do Top 3 da classificação do Mundial de pilotos até as férias de verão, que começam após o GP da Hungria, em 3 de agosto.

Andrej ISAKOVIC / AFP

Insatisfação com a Red Bull

Um dos motivos para Verstappen cogitar deixar a Red Bull é a insatisfação com a equipe. Após os últimos anos incríveis, o piloto enfrenta dificuldades nesta temporada e a prova está nos números: A Red Bull é apenas o quarto time no Mundial de construtores com 162 pontos, atrás da própria Mercedes. Além disso, no Mundial de pilotos, Max é só o terceiro colocado com 155 pontos, 61 a menos que o líder Oscar Piastri, da McLaren.

Chefe da RBR, Christian Horner desconversou sobre a situação atual de Verstappen e disse que a Mercedes também tem problemas na categoria.

"Atualmente, o foco é só em nós mesmos. Sabemos qual é a situação de Max, os contratos dele, e você sabe que o resto é só conversa fiada que não vem daqui. Eles (Mercedes) têm seus próprios problemas. Eles estavam 62 segundos atrás do líder da corrida (Norris)", disse Horner, após o GP da Áustria de Fórmula 1.

Joe Klamar / AFP

Russell admite conversas entre Max e Mercedes

Principal piloto da Mercedes, George Russell terá seu contrato com a equipe britânica terminando ao fim desta temporada. Segundo ele, seu vínculo ainda não foi renovado justamente pela chance de Verstappen, com quem ele tem uma briga pública, de se juntar ao time.

"A Mercedes quer voltar ao topo e, para isso, querem garantir que terão os melhores pilotos, os melhores engenheiros, a melhor equipe de boxes. Então, é normal que as conversas com gente como Verstappen estejam em andamento. Há duas vagas em cada time e acho que ele (Toto Wolff, chefe da Mercedes) precisa pensar em quem serão estes dois pilotos. Acho que é por isso que (as negociações) estão atrasadas", disse Russell durante o fim de semana na Áustria.