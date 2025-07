Maurício Ruffy faz mistério sobre próxima luta no UFC, mas aumenta expectativa: "Vão à loucura"

Um dos atletas mais 'hypados' do atual plantel do UFC, Maurício Ruffy, ao que tudo indica, já sabe os detalhes de seu próximo passo na organização. Entretanto, seja por questões contratuais ou para aumentar a expectativa dos fãs, o peso-leve (70 kg) brasileiro, por ora, prefere manter o mistério no ar. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, porém, o atleta da 'Fighting Nerds' indicou que grandes novidades serão anunciadas muito em breve.

Sem competir desde março desta temporada, Ruffy ainda deu algumas pistas do que os fãs podem esperar para a próxima rodada. Apesar de não cravar, o peso-leve indicou que pode liderar um evento 'Fight Night', assim como seus companheiros de equipe Caio Borralho e Jean Silva farão em setembro.

"Galera, esperem só mais um pouquinho. Nos próximos dias vai sair uma notícia e vocês vão à loucura. Quem acompanha o Ruffy e torce para ele ser um grande campeão, está chegando uma grande novidade para vocês. Luta muito boa, que vocês não perdem por esperar, podem ter certeza. Quem lembra do que eu pedi na última luta? Talvez uma luta principal de um 'Fight Night'. Estamos trabalhando. O que vocês acham que vai sair daí? Vai ser bem legal, tenho certeza", projetou o striker paulista.

Pensando alto

Apesar de ainda não figurar no top 15, Ruffy é tratado como uma joia pela alta cúpula do Ultimate. Não à toa, fazendo jus ao 'hype' ao redor de seu nome, o brasileiro colocou um alvo no campeão Ilia Topuria depois que o mesmo nocauteou brutalmente Charles 'Do Bronx' no UFC 317 do último sábado.

Confiante, o striker da 'Fighting Nerds' projetou que será o responsável por acabar com a invencibilidade e reinado do 'El Matador' no UFC. Aos 29 anos, Maurício segue invicto no octógono mais famoso do mundo - são três vitórias em três lutas até aqui. Na última delas, o paulista brutalizou Bobby 'King' Green no UFC 313, em março deste ano.

