Maicon comemora série invicta do Coritiba na disputa pelo acesso à Série A

Vice-líder da Série B do Brasileirão, o Coritiba emplacou uma boa sequência na competição. A equipe tem sete jogos de invencibilidade e se consolidou como a melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos em 14 rodadas.

"É quase que inimaginável ter números como esses, e temos muito orgulho do que estamos construindo como equipe. Fico feliz, evidente, mas sabedor que faz parte de um trabalho coletivo, de muita entrega, e de muito a se fazer ainda", disse Maicon, zagueiro do time do Paraná.

Vamos ?????? ? ????? e empurrar nosso time rumo a mais uma vitória! Quem já fez ?????-??? ?? Ainda não é sócio? Aproveite as condições especiais que lançamos até o fim do mês! ? ??? #CFCxVRFC #CoxaNoBrasileiro #SejaSócioCoxa pic.twitter.com/Lbu27klsKh ? Coritiba (@Coritiba) July 2, 2025

Desde que assumiu a titularidade, o defensor se tornou peça fundamental no Coritiba. A consistência defensiva tem sido o pilar da boa fase alviverde, e o experiente zagueiro tem papel direto nesse desempenho. Dos nove jogos de Maicon pela Série B, o Coxa passou sete sem ser vazado e está invicto, com seis vitórias e três empates.

Desde a estreia do defensor, em março, pelo estadual, ele nunca perdeu com a camisa do Coritiba e o time sofreu apenas 3 gols em 11 partidas.

A boa fase defensiva do Coxa foi reforçada por um mês "perfeito". A equipe não sofreu nenhum gol nas quatro partidas disputadas no mês de junho. O clube teve vitórias sobre Cuiabá e Athletico-PR, e empates sem gols contra Atlético-GO e Botafogo-SP.

"Vivemos uma fase muito positiva, mas não podemos nos acomodar. Sabemos o quanto é difícil manter regularidade numa competição como essa. Jogar em casa com o apoio da torcida é uma oportunidade de seguir somando e consolidar nosso lugar entre os primeiros", finalizou Maicon.

Na próxima sexta-feira, o Coritiba enfrenta o Volta Redonda no Couto Pereira. A bola rola às 19h (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B.