Mackenzie Dern aposta em vitória de Amanda Nunes contra Kayla Harrison: "Ela nocauteia"

A próxima disputa de título na categoria feminina dos pesos-galos (61 kg), apesar de ainda não oficial, já está encaminhada. E, por mais que a atual campeã Kayla Harrison desponte como favorita para a provável superluta contra Amanda Nunes, há quem pense que a brasileira, mesmo voltando da aposentadoria, é capaz de 'quebrar a banca' e retomar não só o cinturão, mas também o domínio da divisão. É assim, inclusive, que Mackenzie Dern enxerga a situação.

Em recente entrevista ao canal 'MMA Crazy', durante a 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas (EUA), a destaque dos pesos-palhas (52 kg) foi questionada sobre o confronto e deu seu palpite. Por mais que tenha exaltado as credenciais de Kayla, bicampeã olímpica de judô e especialista na luta agarrada, Mackenzie Dern citou a bagagem e experiência da 'Leoa' no MMA profissional como um possível fiel da balança para o confronto.

"Na minha visão, não há ninguém como a Amanda. Se existe alguém que pode sair da aposentadoria e dar um show, é ela. Estou ansiosa para esse retorno, acredito que ela tem tudo para ter uma carreira longa nessa volta, se ela optar por isso. Eu acredito que ela nocauteia (a Kayla). Os socos da Amanda são bons demais. A Kayla tem as quedas e o controle, que são ótimos, dá para ver o quão técnica ela é. Mas a Amanda tem muita experiência em conectar golpes e colocar pressão. Não acho que Kayla tem tido essa experiência contra rivais que socam tão forte", opinou Dern.

Rivalidade silenciosa

A disputa entre a atual campeã e a considerada a 'GOAT', por si só, já promove a luta entre Amanda e Kayla como uma das maiores de todos os tempos do MMA feminino. Mas um ingrediente apimenta ainda mais a rivalidade entre as competidoras: o passado como companheiras de equipe. Nos últimos anos, a 'Leoa' e Harrison dividiram os tatames da 'American Top Team'.

E a ascensão da judoca no MMA profissional fez a brasileira abandonar sua base de treinos. Ciente das credenciais de Kayla, Amanda optou em sair da 'ATT' pois já previa que eventualmente seu caminho poderia cruzar com o da americana. Algumas temporadas depois, a projeção da Leoa se concretizou e, ao que tudo indica, as duas ex-parceiras de treino farão um 'tira-teima' à vera dentro do octógono mais famoso do mundo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok