Líder, Seleção feminina atropela El Salvador e avança às quartas da Americup

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta e última rodada da fase classificatória da Americup feminina, a Seleção Brasileira de basquete enfrentou El Salvador, venceu por 106 a 49 e avançou às quartas de final com 100% de aproveitamento.

Com a vitória, a quarta em quatro jogos disputados (Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador), o Brasil chegou aos oito pontos e garantiu a liderança do Grupo A e enfrenta o quarto colocado da Chave B, que ainda será definido.

Do outro lado, El Salvador permaneceu com apenas três somados e foi eliminado do torneio. A Seleção Brasileira feminina de basquete retorna às quadras na próxima sexta-feira, ainda sem local definido.

O Brasil começou dominante, abrindo 24 a 10 no primeiro quarto e ampliando para 48 a 25 no intervalo. A seleção manteve o ritmo no terceiro período, vencendo por 31 a 14 e levando o placar a 79 a 39.

Mesmo com a vitória garantida, fechou o jogo com um 27 a 10 no último quarto, alcançando pela primeira vez a marca centenária na competição: 106 a 49.