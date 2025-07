JP Chermont encerra semestre 'escanteado' no Santos e vê concorrência aumentar

JP Chermont iniciou o ano como reserva na lateral direita do Santos, mas se recuperou e chegou a ganhar a posição em certo momento. Contudo, a irregularidade acompanhou o defensor, que encerrou o semestre escanteado e ainda viu a concorrência aumentar.

No começo da atual temporada, o Santos trouxe Léo Godoy por empréstimo junto ao Athletico-PR. O argentino foi o escolhido pelo então técnico Pedro Caixinha para ser o titular. Com isso, Chermont foi deixado de lado e ganhou oportunidades apenas esporadicamente.

O desempenho de Léo Godoy, porém, deixou a desejar nas rodadas iniciais do Paulistão - no clássico contra o Corinthians, ele até chegou a tomar uma bronca de Neymar. A partir daí, a torcida clamou por mais chances a JP Chermont e viu o pedido ser atendido por Caixinha.

Foi então que JP Chermont ganhou sua primeira - e maior - sequência de jogos da temporada. O lateral direito foi o titular do Peixe em sete partidas consecutivas. Como todo jovem, porém, ele oscilou e não conseguiu manter o nível de atuações. Assim, acabou sendo bancado novamente.

Após a demissão de Caixinha, o interino César Sampaio optou por escalar outros jogadores nos três jogos em que esteve no comando da equipe. Em dois deles, JP Chermont entrou na segunda etapa. Já no terceiro, o garoto de 19 anos sequer saiu do banco.

O último jogo do lateral direito pelo Santos foi no dia 04 de maio, já com Cléber Xavier no comando. No entanto, o jovem pouco jogou - entrou aos 37 minutos do segundo tempo na derrota por 1 a 0 contra o Grêmio e disputou apenas oito minutos.

De lá para cá, JP Chermont não teve mais oportunidades no Peixe. Apesar de ser relacionado, não entra em campo. Desse modo, ele terminou o semestre escanteado no Santos e, além disso, viu a concorrência na lateral direita aumentar.

O experiente lateral Aderlan se recuperou de uma grave lesão no joelho e passou a ficar à disposição de Cléber Xavier, enquanto Luisão passou a ser improvisado na posição em ocasiões. Além disso, o Santos ainda se reforçou e trouxe Igor Vinícius, anunciado na última terça-feira.

JP Chermont é um jovem visto pelo Santos como ativo de mercado. Dessa forma, o Peixe pode negociar o atleta caso receba uma proposta que considere vantajosa.

O jogador, porém, segue treinando junto ao elenco no CT Rei Pelé e está disponível para o treinador. Na atual temporada, Chermont disputou 14 partidas, sendo 10 como titular. O garoto não marcou gols, mas contribuiu com uma assistência.

Com Chermont à disposição, o Santos deve voltar a campo no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.