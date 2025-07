Jornal norte-americano vê Palmeiras como favorito para chegar à final do Mundial de Clubes

Apenas oito times seguem vivos na disputa do título do Mundial de Clubes. Representante do Brasil, o Palmeiras foi considerado o favorito para chegar à decisão e o quarto time com mais chances de título, de acordo com jornal norte-americano.

No ranking de forças entre os times nas quartas de final do Mundial de Clubes publicado pelo The Athletic, o Palmeiras aparece na quarta posição, à frente de Chelsea, Al-Hilal, Borussia Dortmund e Fluminense. O Verdão ficou atrás apenas de Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Com isso, por conta do chaveamento, o Palmeiras é considerado o favorito para chegar até a grande decisão. Nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a equipe do técnico Abel Ferreira encara o Chelsea por uma vaga na semifinal da competição.

Em caso de vitória, o Palmeiras enfrenta o vencedor do duelo entre Fluminense e Al-Hilal pela chance de se classificar para a final.

A publicação destacou a força defensiva do Verdão, que tem o segundo menor número de gols esperados nas finalizações sofridas entre todos os times (0,082 xG), e, por outro lado, ressaltou que o ataque precisa converter melhor as 13,3 chances criadas por jogo.

Além disso, o jornal elogiou o "super-sub" Paulinho, que saiu do banco de reservas para marcar no empate com o Inter Miami (2 a 2), pela última rodada da fase de grupos, e anotar o gol da classificação sobre o Botafogo (1 a 0), nas oitavas de final.

Fluminense como "azarão"

Segundo representante do Brasil na competição, ao lado do Palmeiras, o Fluminense foi colocado na última posição do ranking de forças pelo The Athletic.

De acordo com o jornal norte-americano, os jogos do Tricolor Carioca "são feios". A equipe tem a terceira pior média de gols esperados por finalização (0,067 xG). Apenas Auckland City e Boca Juniors, eliminados na fase de grupos, tiveram uma média inferior. Isso porque o time brasileiro ultrapassou os argentinos depois da classificação sobre a Inter de Milão, nas oitavas de final.

Por outro lado, o Fluminense é o time com o menor número de gols esperados em finalizações cedidas (0,075 xG), à frente do Palmeiras.

O Tricolor Carioca volta a campo também nesta sexta-feira, às 16 horas, quando encara o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no Camping World Stadium, em Orlando.

Bayern de Munique é o favorito

Apesar do lado mais difícil da chave, o The Athletic considerou o Bayern de Munique como o grande favorito para conquistar o título do Mundial de Clubes. O adversário do time alemão nas quartas de final é o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu.

O duelo acontece neste sábado, às 13 horas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A publicação relembrou a vitória do Bayern de Munique sobre o PSG no dia 26 de novembro do ano passado, pela quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. O zagueiro Kim Min-jae marcou o único gol da partida.

Além disso, o jornal destacou a eficiência da equipe alemã na classificação diante do Flamengo, nas oitavas de final, por 4 a 2. Apesar do Rubro-negro terminar o jogo com mais finalizações (12), a equipe do técnico Vincent Kompany chutou oito vezes, acertou o alvo em quatro oportunidades e marcou quatro gols.

Quem se classificar entre Bayern de Munique e PSG, enfrenta o vencedor do duelo entre Real Madrid e Borussia Dortmund na semifinal.

Confira o ranking completo do The Athletic