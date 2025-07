Jonal: Suárez deve deixar Inter Miami em 2026 e não descarta aposentadoria

O ano de 2025 deve ser o último de Luis Suárez no Inter Miami. O atacante uruguaio de 38 anos tem contrato até dezembro e não deve renovar com os norte-americanos, de acordo com o jornal espanhol As.

O que aconteceu

Suárez não descarta a aposentadoria. De acordo com a publicação espanhola, o fim da carreira do jogador uruguaio pode chegar em 2026. Há alguns anos, o atacante sofre com problemas físicos, principalmente no joelho.

O futebol uruguaio é outro destino possível para o jogador. Suárez é acionista - assim como Messi - do Deportivo LSM, que disputa a quarta divisão do futebol local, e poderia reforçar a equipe dentro de campo.

A saída de Suárez também pode ser interessante para o Inter Miami. Dono da maior folha salarial da MLS, a equipe conseguiria aliviar um pouco os gastos nesse cenário. O uruguaio tem um dos maiores salários do elenco - cerca de R$ 8 milhões.

Esportivamente, no entanto, o Inter Miami teria dificuldades de encontrar um substituto. Em pouco mais de um ano e meio no clube, o uruguaio soma 62 partidas, com 34 gols e 23 assistências.

No Mundial de Clubes, o atacante uruguaio brilhou contra o Palmeiras. Ele marcou um gol e deu uma assistência contra os brasileiros em partida pelo Grupo A que terminou empatada em 2 a 2. O Inter Miami chegou às oitavas de final da competição e foi eliminada pelo PSG (FRA).