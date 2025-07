Joia da base do Real Madrid brilha no Mundial de Clubes e vira 'sombra' para Endrick

O atacante Gonzalo García tem sido um dos grandes destaques do Real Madrid no Mundial de Clubes. O jovem fez o gol da vitória do time espanhol por 1 a 0 sobre a Juventus, que classificou o Real para as quartas de final do torneio organizado pela Fifa.

Na competição disputada nos Estados Unidos, Gonzalo García, de 21 anos, foi titular nos quatro jogos do Real Madrid até agora, diante de Al-Hilal, Pachuca, Salzburg e Juventus. O atacante tem três gols e uma assistência.

Nos últimos meses, o jogador tinha se destacado na equipe "B" do clube. Formado no Real Madrid Castilla, ele anotou 24 gols em 36 jogos no último campeonato da terceira divisão da Espanha.

Antes do Mundial, Gonzalo já tinha sido acionado pelo time principal do Real em duelos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Em janeiro, garantiu a classificação da equipe para as semifinais do torneio mata-mata, com um gol nos acréscimos contra o Leganés.

O desempenho recente de Gonzalo García liga o sinal de alerta para o brasileiro Endrick, que tem mais uma forte concorrência em busca de espaço na equipe de Xabi Alonso.

Endrick não tem entrado em campo no Mundial pois se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ainda assim, o brasileiro viajou para os Estados Unidos na última semana para se juntar ao elenco merengue. Mesmo que o Real chegue à decisão, Endrick não deve ser aproveitado.

"O mercado de transferências do Real Madrid ainda está adormecido enquanto o Mundial de Clubes continua, mas tudo indica que esse debate foi encerrado e que Gonzalo (García) terá um lugar no time principal. Resta saber se ele pretende permanecer, de preferência como coadjuvante, já que não podemos esquecer que o lesionado Endrick também desempenha um papel importante em tudo isso. Mas, por enquanto, ele já conquistou a confiança de Xabi Alonso e do clube. Isso não é pouca coisa", diz o jornal As nesta quarta-feira.

No final de 2024, de acordo com o jornal Sport, Roma, Southampton e Valladolid demonstraram interesse em ter Endrick por empréstimo, mas as conversas não avançaram. O brasileiro, ao que parece, está nos planos do técnico Xabi Alonso para a próxima temporada.