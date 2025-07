Jogador do Espérance é preso após briga em voo de volta do Mundial

O meia Youcef Belaili, do Espérance (TUN), foi preso em Paris após se envolver em uma briga no voo que o levava dos Estados Unidos para a Argélia, país-natal do jogador.

O que aconteceu

A prisão aconteceu em Paris porque o jogador faria uma conexão na capital francesa. Vídeos nas redes sociais mostram o jogador algemado pelas autoridades locais no aeroporto Charles de Gaulle.

O atacante teria atacado parte da tripulação do voo da Air France. Ele foi preso logo no desembarque, de acordo com a AFP.

Belaili marcou o único gol do Espérance no Mundial de Clubes - na vitória por 1 a 0 sobre o LAFC (EUA). A equipe foi eliminada na primeira fase, que disputou no Grupo D, que ainda tinha Flamengo e Chelsea. Os tunisianos foram derrotados por ambos, respectivamente por 2 a 0 e 3 a 0.