Jogador da NBA é investigado pelo FBI em esquema de bets e tem mais de R$ 43 milhões em dívidas

O bom momento de Malik Beasley na NBA contrasta com a vida do jogador do Detroit Pistons fora das quadras. De acordo com a imprensa norte-americana, o atleta passa por graves problemas financeiros e acumula mais de R$ 43 milhões em dívidas.

Registros judiciais obtidos pelo jornal The Detroit News mostram pendências do jogador dos Pistons com barbeiro, dentista, proprietário de imóveis, um credor e uma empresa de marketing.

Além disso, o atleta está sendo investigado pelo FBI por suposto envolvimento em apostas ilegais em jogos da NBA durante a temporada de 2023/2024, quando ainda atuava pelo Milwaukee Bucks.

Segundo a ESPN, a agência de marketing que representava o jogador ainda move um processo contra o atleta, no valor de cerca de R$ 12,2 milhões. A empresa alega quebra de contrato. Malik Beasley, que foi escolhido como 19ª escolha geral no Draft da NBA de 2016 pelo Denver Nuggets, tem agora o futuro na liga ameaçado.

Também de acordo com a ESPN, o Detroit Pistons pretendia oferecer um contrato de renovação ao atleta no valor de R$ 228 milhões. Porém, neste cenário de investigações, a franquia decidiu parar com as negociações.

Na NBA, Malik Beasley também já jogou por Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz e Los Angeles Lakers.