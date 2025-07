João Fonseca aprova atuação agressiva e celebra força mental em Wimbledon

João Fonseca celebrou sua grande atuação e também a força mental exibida em seu segundo jogo em Wimbledon, nesta quarta-feira. O brasileiro superou o americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1 e avançou à terceira rodada.

"Já sabia o que esperar, que seria muito difícil. Então, estou muito feliz pela forma que encarei a partida de hoje, cometendo poucos erros, sendo agressivo nos pontos importantes, tendo margem. Estou muito feliz como encarei mentalmente, me mantendo focado em todos os pontos, mesmo quando ele conseguiu jogar melhor, no segundo set, quando ele venceu."

Em sua primeira campanha em Wimbledon, Fonseca vai para seu terceiro jogo com a confiança renovada após exibir grande força mental ao longo dos quatro sets contra Brooksby. "Foi um jogo difícil, contra um jogador muito esperto, que joga muito bem na grama, já fez uma final", comentou o brasileiro.

Seu próximo desafio será contra o chileno Nicolas Jarry, dono de "grande saque", na avaliação de Fonseca.

"Estou feliz por ter passado mais uma rodada e agora é seguir firme e pegar o Jarry, um jogador que vai bem na grama, tem um grande saque e tem feito uma boa temporada. Vamos descansar amanhã [quinta] e partir com tudo para a próxima rodada", afirmou o carioca de 18 anos.

Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito. Jarry é o atual 143º e veio do qualifying, a fase preliminar do torneio, mas que já foi o 16º do mundo. Aos 29 anos, soma três títulos de nível ATP no currículo. Seu melhor resultado em Grand Slam é a fase de oitavas de final em Roland Garros em 2023. Em Wimbledon, no mesmo ano, alcançou sua melhor campanha até então, justamente a terceira rodada, que repete nesta temporada.