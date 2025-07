João Fonseca bate norte-americano e se classifica à terceira rodada de Wimbledon

João Fonseca está na terceira rodada de Wimbledon! Nesta quarta-feira, o brasileiro venceu o norte-americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, avançando para a próxima fase da chave simples masculina do Grand Slam. O jogo, que durou três horas e 13 minutos, aconteceu na quadra 12 da competição.

É a segunda vez de João Fonseca na grama de Wimbledon. Em 2024, ele parou ainda na fase de classificação. Neste ano, o brasileiro participou de todos os Grand Slams até aqui: Australian Open (janeiro/dura) e Roland Garros (junho/saibro).

Na próxima fase, João Fonseca enfrentará o chileno Nicolas Jarry, que entrou no torneio através da qualificatória e ocupa a 143ª posição do ranking da ATP. Ele bateu o norte-americano Learner Tien por 3 sets a 0, também nesta quarta. Fonseca e Jarry duelam pela terceira rodada de Wimbledon já nesta sexta, a partir das 7h (de Brasília).

HENRY NICHOLLS / AFP

Como foi o Jogo

Primeiro Set (34 minutos)

João começou o primeiro set muito bem. Com um excelente saque, o brasileiro confirmou todos os seus serviços e, de forma agressiva, cansou o norte-americano.

No quinto game, Fonseca conseguiu sua primeira quebra de serviço e em seguida ampliou para 4 a 2, abrindo caminho para vencer o set. Brooksby ameaçou uma reação, mas não pôde conter o carioca, que venceu por 6 a 4.

Segundo Set (48 minutos)

O segundo set foi bem mais complicado. O norte-americano começou a se impor no jogo e conseguiu devolver alguns saques de João. Os tenistas não sofreram quebras e levaram a decisão até o fim.

Com 5 a 4 no placar, Brooksby teve a chance de uma quebra e dois set-points nas mãos. Entretanto, João conseguiu salvar os dois pontos do norte-americano e ainda fechou o game, igualando tudo em 5 a 5.

Brooksby se mostrou irritado com sua performance e com a torcida a favor do brasileiro e, a partir daí, começou a comemorar efusivamente seus pontos. Por sua vez, João também chamou os fãs na quadra 12 para si. Por fim, o norte-americano conseguiu a quebra no 12º game e fechou o set em 7 a 5.

Terceiro Set (38 minutos)

Após um set muito intenso, João Fonseca foi dominante no terceiro período. Rapidamente, com direito a duas quebras de serviço, o brasileiro abriu 3 a 0 e ditou o ritmo do jogo.

Porém, Brooksby não se abateu, conseguiu um break e levou os dois games seguintes, diminuindo para 3 a 2. João manteve a tranquilidade, realizou mais uma quebra, venceu três games seguidos e levou o terceiro set por 6 a 2.

Quarto Set (Uma hora e dez minutos)

Após ser dominado no terceiro set, Brooksby voltou bem ao jogo. Cada tenista confirmou seus saques e o norte-americano abriu 2 a 1. Entretanto, com muito apoio da torcida, João Fonseca virou o duelo para 3 a 2 com direito a uma quebra.

Por muito pouco João não abriu 5 a 2. No sétimo game, o brasileiro teve dois break-points, salvos por Brooksby, que diminuiu para 4 a 3. Em seguida, o norte-americano cresceu no jogo, quebrou o serviço do carioca e igualou para 4 a 4.

Em mais um exemplo de frieza, João não se abalou, devolveu o quebra que sofreu e tomou à frente com 5 a 4 no quarto set. No game seguinte, Brooksby teve três break-points, salvos pelo brasileiro. Por fim, com um saque poderoso, Fonseca venceu o norte-americano e venceu o set por 6 a 4.