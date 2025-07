João Fonseca anima Wimbledon com apoio da torcida brasileira e avança para a 3ª rodada

Por Shrivathsa Sridhar

LONDRES (Reuters) - João Fonseca enterrou o rosto em seu boné antes de receber uma ovação estrondosa da torcida brasileira após derrotar Jenson Brooksby por 6-4, 5-7, 6-2 e 6-4 e igualar sua melhor campanha em Grand Slam ao chegar à terceira rodada de Wimbledon, nesta quarta-feira.

O fenômeno em ascensão do tênis masculino atrai milhares de torcedores aos torneios e a atmosfera quando ele está em quadra muitas vezes se assemelha a jogos de futebol, com muitos torcedores vestidos com camisas do Brasil cantando seu nome o tempo todo.

A vibração da partida de Fonseca ecoou pelo All England Club em uma tarde ensolarada quando ele venceu o norte-americano Brooksby em pouco mais de três horas e se tornou o primeiro brasileiro a chegar à terceira rodada em Wimbledon desde Thomaz Bellucci em 2010.

"É motivo de orgulho, com certeza", disse Fonseca, que está disputando apenas seu quarto torneio de nível profissional na grama.

"É uma grande conquista. Estou muito orgulhoso de mim mesmo pela forma como joguei hoje. É uma oportunidade de estar aqui e jogar esse torneio incrível. Estar na terceira rodada é simplesmente incrível", afirmou.

"Estou muito feliz com a forma como me desenvolvi nesta superfície, estou evoluindo. Portanto, estou feliz."

Fonseca tem tido um ano de destaque em 2025, depois que derrotou Andrey Rublev em sets diretos no Aberto da Austrália, obtendo sua primeira vitória sobre um adversário do top 10, e conquistou seu primeiro título do ATP Tour em Buenos Aires, em fevereiro.

Depois de chegar à terceira rodada do Aberto da França em maio, Fonseca, de 18 anos, tornou-se o homem mais jovem a chegar à mesma fase em Wimbledon desde Bernard Tomic em 2011.

Sua recompensa é um encontro com o chileno Nicolas Jarry, e os fãs de ambos os jogadores provavelmente criarão uma atmosfera animada.

"Conheço os torcedores chilenos, eles são barulhentos. Sim, os brasileiros também são barulhentos. Vai ser legal", disse Fonseca.

"Nico é uma boa pessoa e também um bom jogador. Ele tem um saque muito bom. Ele está jogando bem na grama. Vai ser uma experiência nova, muito legal. Vou apenas aproveitar, jogar meu melhor tênis e espero poder chegar à quarta rodada".