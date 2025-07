Jean Silva provoca Diego Lopes antes do Noche UFC: "Vou te quebrar na porrada"

Um duelo 100% verde-amarelo - entre os pesos-penas (66 kg) Jean Silva e Diego Lopes - promete estremecer o octógono da próxima edição do Noche UFC, marcada para acontecer no dia 13 de setembro, em San Antonio, no Texas (EUA). E no que depender do atleta da equipe 'Fighting Nerds' o clima vai esquentar antes mesmo dos dois ficarem frente a frente dentro do cage.

Em um vídeo divulgado pelo perfil oficial do UFC nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Jean Silva fez questão de provocar Diego Lopes e colocar uma pimenta a mais no clima de rivalidade entre eles. Por sinal, esta não foi a primeira vez que o lutador paranaense resolve subir o tom ao mandar um recado para o compatriota. Anteriormente, o 'Lord' - como é conhecido - já havia feito uma previsão otimista e confiante sobre o resultado do embate contra o amazonense radicado no México.

"Diego, chegou tua vez! Ai, c***, vocês são loucos! Quero treinar agora! Vocês são loucos! Diego Lopes, eu vou te quebrar na porrada! Vou tampar você na porrada", provocou Jean.

Rivalidade antiga

Antes mesmo de serem escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC, Jean Silva e Diego Lopes já possuíam uma rivalidade. Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' relatou um desentendimento com o compatriota nos bastidores de um evento.

De acordo com 'Lord', seu agora concorrente à época entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

