Jean Silva afasta qualquer laço com rival que defendeu Hitler: "Nunca seremos amigos"

Mesmo após superar Bryce Mitchell de forma dominante em abril, Jean Silva deixou claro que não há espaço para reconciliação ou laços pessoais com o rival. A rivalidade, que ganhou força nos bastidores antes do confronto no UFC 314, se acentuou após declarações de cunho antissemita por parte do norte-americano - criticadas publicamente por Dana White, presidente do Ultimate. O duelo foi resolvido dentro do octógono com uma finalização do brasileiro, mas o clima hostil permanece fora dele.

Durante participação no evento UFC X, realizado na última semana em Las Vegas (EUA), o representante da equipe Fighting Nerds comentou sobre sua relação com o ex-adversário. Sem rodeios, afirmou que o respeito como competidores não se converte em aproximação fora do cage.

"Não somos amigos e nunca seremos. Nós nos respeitamos como atletas e lutadores, mas é só isso. Não gosto dele como pessoa, do jeito que ele se comporta. É, na verdade, a forma como ele se porta em geral", declarou em entrevista ao portal Bloody Elbow.

O brasileiro enfrentou Mitchell após uma série de polêmicas envolvendo o norte-americano fora do octógono. O desafio público feito por Jean acabou levando à realização da luta, encerrada com vitória por finalização no segundo round. Apesar da clara superioridade demonstrada, o lutador reforçou que a animosidade não foi superada.

'Culpado'

Após a derrota acachapante sofrida em sua última aparição no UFC, Bryce Mitchell decidiu mudar de ares. O lutador, que construiu carreira sólida entre os penas (66 kg), fará sua estreia na divisão dos galos (61 kg) no dia 26 de julho, contra Said Nurmagomedov, no UFC Abu Dhabi.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok