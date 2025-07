Cartão impede duelo de irmãos Bellingham no Mundial e deixa caçula desolado

Do UOL, em São Paulo

Não será na Copa do Mundo de Clubes que os irmãos Jude e Jobe Bellingham se enfrentarão, apesar de os caminhos de Real Madrid e Borussia Dortmund se cruzarem nas quartas de final.

O que aconteceu

Jobe chegou às oitavas pendurado e levou o segundo amarelo ontem na vitória do Dortmund sobre o Monterrey. Titular, o irmão mais novo recebeu o cartão ainda no primeiro tempo por falta em Deossa.

Com isso, ele cumprirá suspensão na próxima fase e não enfrentará o Real Madrid de Jude e companhia. Os dois times se encaram no próximo sábado, dia 5, às 17h (de Brasília) no Metlife Stadium.

O caçula desconhecia o regulamento do Mundial e ficou desolado quando soube que perderá o duelo contra o time do irmão. Na maioria das competições, a suspensão automática vem após o terceiro cartão amarelo, e não com o segundo, conforme determinado no torneio da Fifa.

Jobe não sabia que com o segundo amarelo ele já estaria suspenso. No intervalo, ele ainda não sabia que não poderia jogar o próximo jogo, eu tive que dizer a ele. Ficou muito desapontado, tinha muita vontade de jogar [contra o Real]. Mas tenho certeza de que eles se verão em breve, talvez na próxima Champions.

Niko Kovac, técnico do Dortmund

Ele estava muito triste e teve que ser consolado após o jogo. [O encontro dos irmãos] era a história que todos queríamos que fosse escrita.

Sebastian Kehl, diretor esportivo clube, segundo o Diário AS

Os irmãos Bellingham: Jude (à esquerda) e Jobe Imagem: Reprodução/Instagram

Com isso, apenas Jude Bellingham disputará o jogo das quartas. O encontro dos dois times faz com que, necessariamente, apenas um dos irmãos siga disputando o torneio e enfrentará na semi o vencedor de PSG x Bayern.

Seguindo os passos do irmão, Jobe acabou de chegar no Dortmund e já assumiu a titularidade. Dois anos mais novo que Jude e também meio-campista, ele veio do Sunderland, da segunda divisão inglesa, após o fim da última temporada europeia e ganhou a posição durante o Mundial.