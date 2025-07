Internacional contrata experiente lateral paraguaio Benítez para fugir da crise no Brasileirão

Passar a parada para a disputa do Mundial de Clubes na zona de rebaixamento jamais passou pela cabeça do mais pessimista torcedor do Internacional. Apontado como um dos candidatos a brigar pelo título, a equipe largou muito mal na competição e, na 17ª colocação, anuncia a chegada de reforços para fugir da crise. O primeiro a desembarcar em Porto Alegre foi o lateral-direito paraguaio Alan Benítez.

O experiente jogador de 31 anos estava no Cerro Porteño e realizou exames médicos em Porto Alegre nesta quarta-feira. Aprovado, visitou o Beira-Rio, visitou o museu do Internacional e fez o primeiro treino com os novos companheiros. Ele vestiu a camisa 23 e disputará a vaga com Aguirre.

O primeiro contato na chegada ao novo clube foi com o diretor de futebol D'Alessandro, que o recepcionou e o apresentou a funcionários e ao time. "Olá torcida do Internacional, estou muito feliz de estar aqui. A verdade é que estou muito feliz de estar em uma equipe tão grande do Brasil e da América do Sul, uma grande instituição. Espero defender essa camisa com muita confiança e vontade. Vamos, Inter", disse Benítez aos canais oficiais do clube.

O jogador aproveitou para celebrar a receptividade na nova casa. "Me receberam muito bem e a primeira impressão que tive do clube são muito boa. Tudo muito lindo, muito lindo. Espero aproveitar muito bem o meu tempo aqui", seguiu, sem esconder sua euforia.

O fato de jogar em outro país não o assusta. "Acho que será igual. Como te disse, temos culturas parecidas aqui e em Assunção. O Oscar Romero (compatriota) também está me ajudando na adaptação, o mesmo com todos companheiros que estão aqui", revelou. "Será um desafio muito grande. Estar no Inter, uma equipe com muita torcida, traz muita responsabilidade. Espero estar à altura."