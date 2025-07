Hugo completa um ano pelo Corinthians e celebra: "Que seja o primeiro de muitos"

O goleiro Hugo Souza completou, nesta quarta-feira, um ano vestindo a camisa do Corinthians. Um dos pilares da equipe, o jogador comemorou a marca após o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava e pede que seja "o primeiro de muitos" aniversários pelo clube.

"Fico muito feliz de completar um ano de Corinthians. Que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. Essa camisa é muito grande. Sou grato demais a este clube, por tudo que fez e faz por mim. Me deu oportunidade de estar na Seleção Brasileira, oportunidade de ser campeão. Cheguei em um momento da minha carreira bem complicado. Eu nem sabia o que seria da minha vida. Hoje, um ano depois, tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão. Se tem uma palavra hoje é a de agradecimento", disse o arqueiro à Corinthians TV.

"É uma das grandes marcas que tenho alcançado aqui nesse clube. Só tenho a agradecer a Deus, principalmente, à minha família, aos meus amigos, às pessoas que me ajudaram nesse processo, às pessoas que eu amo. Sou grato demais ao clube e a torcida, todos que me acolheram e deram oportunidade de estar aqui. Dia a dia eu tenho conseguido construir uma história aqui dentro. Espero que seja uma linda história, cada vez mais. É um sentimento de felicidade", concluiu.

Em pouco tempo de clube, Hugo Souza construiu uma rápida identificação com a torcida corintiana. Ele chegou já como titular e foi peça fundamental na arrancada que livrou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Na atual temporada, o goleiro manteve o alto nível e ajudou o Timão a conquistar o título do Paulistão, em cima do rival Palmeiras. Ele, inclusive, agarrou um pênalti na grande decisão.

As boas atuações lhe renderam a convocação à Seleção Brasileira na última data Fifa, que marcou a estreia de Carlo Ancelotti. Ao todo, já são 63 jogos disputados e muitas memórias pelo clube do Parque São Jorge.

O Corinthians de Hugo Souza segue trabalhando nesta intertemporada e se prepara para o retorno aos jogos, marcado para o dia 13 de julho. Nesta data, a equipe recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.