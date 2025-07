Há 36 anos, São Paulo ganhava título após final contra surpresa

Há exatos 36 anos, o São Paulo comemorava a conquista do 16º Campeonato Paulista de sua história. Em 2 de julho de 1989, o Tricolor bateu o São José na final do Estadual, após um empate sem gols no Morumbi. O time do interior do estado foi a grande surpresa da competição, terminando a primeira fase à frente do futuro campeão, assim como de Santos e Corinthians.

No primeiro confronto entre as equipes, o São Paulo levou a melhor e venceu por 1 a 0. Jogando no Morumbi, a equipe comandada por Carlos Alberto Silva garantiu a vitória com um gol marcado apenas no segundo tempo. Após cruzamento rasteiro pela direita, o zagueiro André Luis, do São José, mandou contra sua própria meta.

Raí em ação na final contra o São José

Já na segunda partida, também disputada no Morumbi, a equipe interiorana até pressionou, inclusive com uma bola na trave, mas não conseguiu marcar e o confronto terminou empatado sem gols. Com o resultado, o Tricolor de Raí e companhia sagrou-se campeão.

No dia 2 de julho de 1989, o São Paulo entrou com a seguinte escalação para enfrentar o São José na segunda final: Gilmar; Zé Teodoro, Adílson, Ricardo Rocha e Nelsinho; Vizolli, Bobô e Raí; Mário Tilico, Ney e Edivaldo. Benê e Bernardo entraram no segundo tempo.