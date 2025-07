Gabigol celebra melhora do Cruzeiro no 1º semestre: 'Processo respeitado'

Uma das principais referências do Cruzeiro, o atacante Gabigol falou sobre o primeiro semestre de altos e baixos da equipe. Apesar das muitas - e caras - contratações, a Raposa foi eliminada ainda na semifinal do Campeonato Mineiro e na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Entretanto, o time melhorou. Antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Cruzeiro terminou em alta no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Gabigol celebrou a melhora do time, que para ele, deve buscar objetivos maiores na temporada.

"Aos poucos as coisas estão melhorando (para o Cruzeiro). É claro nos treinos o quanto estamos evoluindo taticamente, fisicamente e até como pessoas de grupo. As coisas têm se encaixado melhor. Nossa fortaleza tem sido em casa e precisamos continuar assim. Precisamos buscar coisas grandes na temporada", disse Gabigol, em entrevista ao Podpah.

Processo foi "respeitado"

Para Gabigol, um dos motivos para a melhora da equipe foi respeitar o "processo" natural das coisas. O Cruzeiro teve calma nas dificuldades para, posteriormente, colher frutos.

"No início de ano a gente realmente não estava bem, mas também não éramos o pior time do mundo. Agora que estamos bem, mas não somos o melhor time do mundo. As coisas têm que acontecer com calma. Sempre tentei construir uma relação com o clube onde estou. É um processo, não é do dia para a noite que o Cruzeiro vai ganhar todos os campeonatos. Com um projeto longo, as coisas vão acontecer", completou Gabigol.

Nesta temporada, Gabigol tem 22 jogos pelo Cruzeiro, com nove gols marcados e quatro assistências. Na vice-liderança do Brasileirão, a Raposa volta a campo pela competição no dia 13 de julho, domingo, quando recebe o Grêmio, às 20h30 (de Brasília).