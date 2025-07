Fonseca iguala feito de ex-nº 1 e se emociona na quadra de Wimbledon; veja

João Fonseca liberou as emoções na quadra após a superar Jenson Brooksby no seu segundo compromisso em Wimbledon (veja abaixo). Com a vitória, o brasileiro virou o mais jovem em 24 anos, desde Andy Roddick, a avançar à terceira rodada tanto no Grand Slam inglês quanto em Roland Garros na mesma temporada.

O que aconteceu

Fonseca bateu Jenson Brooksby por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4 em 3h13min de partida.

Após o match point, o brasileiro se emocionou na Quadra 12. João vibrou com o ponto decisivo e levou as mãos à cabeça, tampando o rosto com o boné antes de cumprimentar o adversário norte-americano.

Vamos!



18-year-old Joao Fonseca defeats Jenson Brooksby 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 to reach 2R at #Wimbledon for the first time in his career. pic.twitter.com/il6YlNv5p6 -- Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025

O carioca não teve a tradicional entrevista pós-jogo, já que as partidas que não são disputadas em um dos palcos principais do complexo não contam com tal dinâmica. Na estreia, Fonseca bateu o local Jacob Fearnley na quadra 1 e disse suas primeiras palavras ainda sobre a grama inglesa.

João acumulou marcar com o resultado, entre eles o de ser o mais jovem desde o ex-nº 1 Andy Roddick, em 2001, a avançar à terceira rodada dos Grand Slams da Inglaterra e da França na mesma temporada. O brasileiro registrou o feito aos 18 anos e 313 dias, enquanto a lenda dos EUA tinha 18 anos e 299 dias.

Fonseca também recolocou o Brasil na R32 de Wimbledon entre os homens após 15 anos. O último brasileiro a chegar em tal fase havia sido Thomaz Belucci, em 2010. Além disso, João ainda se tornou o mais jovem a vencer na segunda rodada desde Bernard Tomic, em 2011.