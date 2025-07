Fonseca bate americano em jogo de 3h13min e vai à 3ª fase em Wimbledon

Não foi nada simples, mas João Fonseca voltou a triunfar em Wimbledon e marcou seu lugar na terceira rodada do slam da grama. O brasileiro, atual #54 do mundo, perdeu um set e viu seu rival, o americano Jenson Brooksby (#101) lutar bravamente até o fim, mas saiu da Quadra 12 com um triunfo por 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4 em um jogão de 3h13min.

Com 18 anos e 326 dias de vida, João torna-se o mais jovem homem a avançar para a terceira rodada de Wimbledon desde o australiano Bernard Tomic (18 anos e 255 dias) em 2011. Desde 2019, com o canadense Félix Auger-Aliassime (18 anos e 340 dias), o torneio britânico não via um jovem de 18 anos na terceira fase.

Fonseca é também o primeiro brasileiro na terceira rodada de Wimbledon desde Thomaz Bellucci, em 2010. João é o décimo homem do país a alcançar essa fase na Era Aberta (a partir de 1968) do tênis.

Com a campanha, Fonseca iguala a melhor campanha de sua carreira em um slam - também foi à terceira rodada em Roland Garros/2025. Seu próximo adversário em Wimbledon será o chileno Nicolás Jarry (#143), que derrotou o americano Learner Tien (#62) por 6/2, 6/2 e 6/3. O carioca nunca enfrentou o sul-americano, que já foi número 16 do mundo, no circuito mundial.

Como aconteceu

Fonseca entrou em quadra com as devoluções calibradas e já ameaçou o saque do americano desde o começo. Brooksby escapou de 0/30 no terceiro game, mas não resistiu no quinto, quando João fez uma direita vencedora de devolução. Logo no primeiro break point, o americano jogou uma bola na rede e foi quebrado. O brasileiro confirmou seu serviço em seguida, abriu 4/2.

Brooksby teve suas chances para igualar o set quando Fonseca cometeu uma dupla falta e precisou sacar em 15/40, mas o brasileiro salvou os dois break points: o primeiro, com uma boa subida à rede; o segundo, graças a um erro não forçado do oponente. Foi a única ameaça em todo o set, e João voltou a confirmar o serviço no décimo game para fazer 6/4.

Brooksby quebra no fim

O segundo set começou com Fonseca ameaçando o saque de Brooksby novamente, mas desta vez o americano se salvou. O duelo seguiu equilibrado, com os dois sacadores prevalecendo, até que Brooksby conseguiu dois set points quando João sacava em 4/5. O brasileiro, contudo salvou ambos com ótimos saques e fechou o game com uma curtinha vencedora pouco depois.

Passada insana do Fonseca, especialidade da casa ?



pic.twitter.com/MRAWbHJ9Uu -- Break Point (@BreakPointBR) July 2, 2025

A história se repetiu no 12º game. Após errar uma curtinha e um smash, Fonseca cedeu mais três set points (0/40). Um par de bons saques salvaram os primeiros set points, mas na terceira chance Brooksby finalmente conseguiu levar vantagem e forçar um erro do brasileiro. Assim, o americano fechou a segunda parcial em 7/5.

Fonseca responde rápido e deslancha

João deu uma resposta rápida. Logo no primeiro game do terceiro set, conquistou um break point com uma esquerda vencedora e, em seguida, agrediu com uma direita que forçou uma falha do rival. A quebra deu um novo tom para o jogo, e Fonseca disparou na frente quando voltou a vencer um game de serviço de Brooksby no terceiro game. O americano ainda devolveu uma das quebras, mas o carioca fechou o set em 6/2 após outra quebra no sétimo game.

Fonseca seguiu melhor na partida, ameaçando o saque de Brooksby constantemente. No quarto set, o americano salvou dois break points no primeiro game e outros cinco no terceiro. No quinto, contudo, o brasileiro teve mais duas chances e converteu a segunda ao forçar um erro de direita do rival. Com 3/2 no placar e o saque a favor, João só precisava manter a dianteira até o final, mas a tarefa não foi nada simples. Brooksby seguiu lutando e, depois de salvar mais break points no sétimo game, conquistou uma chance de quebra após ganhar um belíssimo rali no oitavo game. Em seguida, com uma espetacular devolução de direita, o americano devolveu a quebra e igualou a parcial em 4/4.

O jogo ganhou em drama. No nono game, o americano voltou a ser pressionado e, depois de Fonseca vencer um belíssimo rali, Brooksby jogou uma direita na rede que deixou o placar em 5/4, com o brasileiro no saque. João, então, sacou para o jogo, mas cedeu três break points (0/40) quando cometeu uma dupla falta. Salvou o primeiro indo à rede, escapou do segundo com um ótimo saque e viu Brooksby errar uma direita no terceiro. Dois pontos depois, fechou a partida.