Fonseca recoloca Brasil na 3ª fase de Wimbledon após 15 anos entre homens

João Fonseca segue avançando em Wimbledon e coloca o Brasil novamente com um representante na terceira rodada da chave masculina do Grand Slam Inglês após 15 anos.

O que aconteceu

Fonseca despachou Jenson Brooksby e confirmou a vaga na terceira rodada. Ele venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, em 3h13min de partida.

O último tenista brasileiro que havia chegado à terceira rodada de Wimbledon era Thomaz Belucci, em 2010. Naquela edição, o paulista que ocupava a 24ª do ranking foi superado pelo sueco Soderling após ter vencido o compatriota Ricardo Mello na estreia e o austríaco Fischer na sequência.

Bellucci reage após errar ponto em derrota para Rafael Nadal em sua estreia em Wimbledon Imagem: REUTERS/Stefan Wermuth

Desde então, o Brasil tinha avançado apenas até a segunda rodada e em duas ocasiões nos últimos 15 anos no masculino. No ano passado, Thiago Wild ganhou seu duelo na primeira rodada, mas caiu diante de Rune logo depois. Em 2017, Thiago Monteiro repetiu tal roteiro.

Já no feminino, Bia Haddad vem avançando rodadas em Wimbledon consecutivamente nos últimos dois anos. A tenista número 1 do Brasil chegou às oitavas em 2023 e, na última edição, foi até a terceira fase.

Fonseca faz a sua estreia no Grand Slam inglês e sonha em ser o primeiro brasileiro campeão de simples masculino no tradicional palco do tênis —nem Guga, que chegou no máximo nas quartas, conseguiu. Na história, apenas Maria Esther Bueno conquistou o título em Wimbledon no individual, em três ocasiões (1959, 60 e 64). Já em duplas, Marcelo Melo faturou a taça em 2017.

O carioca de 18 anos também quebrou uma marca com a vitória: virou o tenista mais jovem a chegar na terceira fase desde 2011. Ele enfrenta na próxima fase o chileno Nicolás Jarry, número 143º do mundo.