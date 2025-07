Flamengo nega interesse em negociar Pedro após saída precoce no Mundial de Clubes

Ainda sob pressão pela eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, a diretoria do Flamengo emitiu uma nota nesta quarta-feira para se posicionar diante dos rumores de que o clube estaria negociando o centroavante Pedro. No comunicado, o clube disse que "não há qualquer intenção de negociar o atacante, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube".

Na nota, a direção informou que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta e acrescentou que o jogador, que vem tentando se firmar novamente entre os titulares após uma grave lesão no joelho esquerdo, conta "com a confiança da atual comissão técnica."

O clube ainda condenou a veiculação dessas informações classificando o episódio como tentativa de desestabilizar o clube. "Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública."

Longe de repetir as suas boas atuações no Mundial de Clubes, Pedro passou em branco e não fez nenhum gol. Além de perder espaço e sequer ter participado da partida contra o Bayern de Munique, o jogador viu ainda o jovem Wallace Yan ganhar espaço no setor ofensivo.

De olho na sequência da temporada e na retomada do Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís vai ter um importante desfalque para os próximos meses. O volante Pulgar, que sofreu uma fratura no pé direito na derrota de 4 a 2 para o Bayern, vai ser submetido à cirurgia.

"De acordo com o planejamento estabelecido pelo departamento médico, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile já nesta quinta-feira, onde o atleta iniciará seu processo de recuperação", informou o clube por meio de nota.