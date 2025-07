Félix Torres vive semestre irregular e acaba improvisado como lateral no Corinthians

O zagueiro Félix Torres ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do Corinthians. O equatoriano voltou a apresentar altos e baixos no primeiro semestre de 2025 e acabou, inclusive, sendo improvisado e outra posição.

O defensor iniciou a temporada como uma opção no banco de reservas, mas ganhou a posição diante das oscilações dos concorrentes André Ramalho, João Pedro Tchoca e Cacá. Ele foi titular nas finais do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, ao lado de Gustavo Henrique.

Félix, aliás, quase colocou tudo a perder na grande decisão. Com o Timão tendo a vantagem de um gol, ele cometeu um pênalti em Vitor Roque que, se convertido, levaria a final à disputa de pênaltis. O zagueiro, porém, foi salvo por Hugo Souza, que agarrou a cobrança de Raphael Veiga. Naquela mesma partida, o atleta ainda foi expulso.

O equatoriano voltou a cair de produção e, antes mesmo da chegada do técnico Dorival Júnior, perdeu a titularidade. Pesou também uma nova expulsão, desta vez em um jogo da Sul-Americana, contra o Racing-URU, vencido pelo Corinthians por 1 a 0.

Posteriormente, Félix Torres foi deslocado para a lateral-direita. E deu uma resposta positiva. O teste foi feito por Dorival em um clássico diante do Santos, na Neo Química Arena, e o defensor, mesmo fora de posição, conseguiu anular Soteldo. Ele voltou a atuar desta forma contra o Mirassol, pela Copa do Brasil, e mostrou-se seguro.

Ainda assim, diante da irregularidade do jogador, a diretoria do Corinthians considera que pode negociá-lo na próxima janela de transferências. Frequentemente convocado para a seleção do Equador, ele atrai interesse de equipes do exterior. O clube do Parque São Jorge pretende se desfazer de alguns atletas para segurar os principais ativos, como Yuri Alberto, Garro e Memphis Depay.

Em 2025, Félix Torres atuou em 23 das 40 partidas disputadas pelo Timão, sendo 22 como titular. Ele marcou um gol.

O Corinthians de Félix Torres já retornou aos treinos após o período de férias e tem o próximo compromisso marcado para o dia 13 de julho. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.