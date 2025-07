Ex-Flamengo, Domenèc ironiza derrota do Monterrey e chama Dortmund de "equipe pequena"

O Monterrey se despediu da Copa do Mundo de Clubes com uma derrota por 2 a 1 para o Borussia Dortmund nesta terça-feira (1º), em Atlanta. Após a partida, Domènec Torrent, técnico da equipe mexicana, ironizou e chamou o clube alemão de pequeno.

"Foi um fracasso para nós ter perdido com mais posse e finalizações do que eles. É um grande fracasso perder para uma equipe pequena como o Borussia Dortmund", declarou o espanhol, que já comandou o Flamengo por uma temporada (2020).

"Demonstramos boa atitude e compromisso em campo. O que fizemos aqui, também temos que fazer no México. Nem sempre vamos jogar bem como hoje, mas sabemos o que temos que fazer", completou o espanhol.

Com o triunfo, o Borussia Dortmund carimbou seu passaporte para as quartas de final do torneio, onde encara o Real Madrid, que bateu a Juventus, no Hard Rock Stadium. Do outro lado, ao ser superado, o Monterrey de Domènec se despediu da competição.

O embate entre Borussia Dortmund e Real Madrid ocorre no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já o Monterrey volta a campo neste domingo, às 20h, quando visita o Pachuca, pela primeira rodada do Campeonato Mexicano.