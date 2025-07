Ex-Corinthians pode solucionar crise na Inter de Milão exposta por Flu

A queda da Inter de Milão (ITA) no Mundial de Clubes, com derrota por 2 a 0 diante do Fluminense, expôs uma crise interna envolvendo o meia Çalhanoglu. E o meio-campista brasileiro Ederson ganha força como candidato a resolver o problema.

O que aconteceu

Com a iminente saída de Çalhanoglu, a Inter de Milão quer a contratação de Ederson. O meio-campista defende a Atalanta há três temporadas.

A Inter de Milão teria que desembolsar cerca de R$ 320 milhões para contar com o meia. Este é o valor que a Atalanta exigiria para vender o atleta, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Ederson ganhou a primeira chance como profissional no Cruzeiro. No futebol brasileiro, ele ainda passou por Corinthians e Fortaleza, antes de ir para o futebol italiano, onde defendeu a Salernitana por uma temporada, até 2022/23, quando foi contratado pela Atalanta.

O meio-campista foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira na última Data Fifa. Ele ficou no banco de reservas no empate sem gols contra o Equador e na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A crise na Inter de Milão

Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, e Beppe Marotta, presidente do time, deram declarações fortes após a queda no Mundial de Clubes.

Lautaro convidou os jogadores insatisfeitos no time a se retirarem: "Eu quero brigar pelos principais títulos. Quem quiser permanecer na Internazionale, muito bem, vamos lutar. Mas quem não quiser ficar, pode ir embora. Precisamos de jogadores que queiram estar aqui. Estamos vestindo uma camisa importante. Precisamos de uma mentalidade de alto nível"

Beppe Marotta, presidente da equipe, apontou o nome de um vilão: o meio-campista Hakan Çalhanoglu, que não jogou o Mundial, lesionado.