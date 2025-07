Ex-campeão do UFC vê Topuria como sucessor de McGregor e dispara: "Trajetória maior"

Conor McGregor é, de longe, a maior estrela que o MMA já produziu. Com uma ascensão meteórica na divisão dos penas (66 kg) que culminou em um bicampeonato nos pesos-leves (70 kg), o irlandês furou a bolha e se tornou um astro global, com um alcance comercial nunca antes visto na modalidade. E, quase uma década após o auge de 'Notorious' no UFC, a empresa tem em mãos Ilia Topuria, um atleta que, analisado o âmbito esportivo, teve a uma trajetória bastante similar a do ex-campeão - ou até mesmo superior, como defende Aljamain Sterling.

Após assistir ao protagonismo de 'El Matador' no UFC 317 do último sábado (28), Sterling rasgou elogios para o georgiano radicado na Espanha. Através de seu próprio canal no Youtube, o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate comparou a trajetória de Ilia e Conor em momentos similares da carreira. Mas na visão do americano, nem mesmo McGregor conseguiu uma sequência de três vitórias seguidas mais impactantes que a de Topuria, contra Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles 'Do Bronx' - sendo todas via nocaute.

"É maior que a trajetória do Conor. Em termos de estrelato, Ilia fez as coisas mais loucas e incríveis que nós já vimos um lutador da era moderna do UFC fazer. Se você analisar o Conor - e isso não é uma ofensa a ele -, eu diria que sua melhor fase em termos de nome foi contra Chad Mendes. Depois ele lutou com o José Aldo e depois contra o Eddie Alvarez. Um nocaute em 13 segundos (contra Aldo) que incendiou o mundo, foi enorme (...) Mas você tem o Ilia. Os últimos três adversários dele foram alguns dos melhores atletas de combate da história. É insano o que esse cara fez. Não acho que tenha havido uma sequência de três lutas mais impressionante do que essa, ainda mais do jeito que ele está fazendo", comparou 'Aljo'.

Fenômeno esportivo e comercial

Com apenas 28 anos, Topuria tem tudo para 'furar a bolha' e, cada vez mais, ampliar seu legado como estrela da modalidade. Invicto no MMA com um cartel de 17-0, o georgiano radicado na Espanha pode ser um 'trunfo' do UFC para aquecer novamente o mercado consumidor europeu - assim como o irlandês Conor McGregor fez em seu auge. Para além disso, 'El Matador' comprova, rodada após rodada, ser o 'pacote completo' que a liga busca.

Dono de um estilo de luta empolgante e agressivo, Topuria nocauteou ou finalizou seus adversário em 15 de suas 17 lutas até então. Além disso, o especialista no boxe exala uma confiança acima da média e utiliza isso para provocar seus rivais com o tradicional 'trash talk'. Tais elementos o tornaram um verdadeiro fenômeno de popularidade, com mais de 10 milhões de seguidores somente no 'Instagram'.

