Everaldo, herói cult: atacante que não chuta vira amuleto do Fluminense

Do UOL, em Charlotte (EUA)

"Com todo o respeito, eles não têm três bolas. Eles têm duas bolas igual a gente."

Sim, o atacante Everaldo está falando daquilo que você imaginou. A expressão é quase ofensiva, mas pode ser perfeita para marcar o Super Mundial do jogador do Fluminense.

Afinal, só no futebol você vai de vilão a herói cult em duas semanas. E diverte as pessoas enquanto faz isso...

A queda

Kobel, do Borussia Dortmund, se choca com Everaldo, do Fluminense Imagem: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

Quando Everaldo foi contratado pelo Fluminense, vindo do Bahia, pouca gente entendeu. O atacante tinha perdido espaço no Bahia e, como prêmio, ganhava uma promoção para disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Mas Renato Gaúcho precisava de um reserva para Germán Cano, ainda letal aos 38 anos, mas sem conseguir jogar tanto quanto antigamente. Foi justamento por isso que Everaldo estava em campo em Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund.

Para os torcedores, o culpado pelo placar ter sido 0 a 0 foi dele. Aos 12 minutos do segundo tempo, Arias lançou para ele, que, livre e de frente para o gol, preferiu rolar para Canobbio.

Na melhor chance do Fluminense contra os alemães, o gol não saiu, mas um grito nasceu.

"Chuta Everaldo"

Everaldo cruza (e não chuta) a bola contra o Ulsan Imagem: FRANCK FIFE/AFP

A torcida do Fluminense, irritada, resolveu gritar para que ele finalizasse. O atacante de 33 anos ficou incomodado, mas não mudou o estilo e, contra o Ulsan, na segunda rodada, fez o mesmo. Mas como o Flu venceu desta vez, uma virada por 4 a 2, o resultado começou a mudar as coisas para o atacante.

Na avaliação do Fluminense, Everaldo teve boa participação nos dois jogos. Contra o Borussia, inclusive, se o gol tivesse saído com o passe de Everaldo na sequência do lance, ninguém iria reclamar.

Naquele momento, o elenco abraçou Everaldo e defendeu o atleta. A recompensa veio no quarto jogo do Tricolor no torneio.

Grito vira incentivo

Se nos dois primeiros jogos o "Chuta Everaldo" foram reclamação, depois da classificação para as oitavas de final do Mundial, viraram incentivo. O torcedor abraçou seu matador que não finalizava e, quando ele entrou contra a Inter de Milão, foi uma festa.

(Ajudou, é verdade, que o time de Renato Gaúcho estivesse à frente do placar desde o início do primeiro tempo contra os atuais vice-campeões europeus em uma partida em que se sentia que um gol italiano era improvável...)

A redenção

Everaldo em ação durante Fluminense x Inter de Milão, duelo do Mundial Imagem: Buda Mendes/Getty Images/AFP

Comemorado pela torcida, ele virou herói cult na reta final da classificação. Como você deve estar esperando, seu ato heroico não veio atacando, mas defendendo. Na pausa para hidratação no 2º tempo, o zagueiro Thiago Silva sugeriu a mudança de esquema do Fluminense de um 3-6-1 para um 5-4-1.

Everaldo seria o atacante isolado, mas como John Arias, a grande estrela da companhia, já estava desgastado, foi o centroavante que jogou recompondo o lado do campo.

Na zona mista após a partida, Everaldo falava com jornalistas enquanto companheiros de time soltavam "Boa, Evê". Todos celebraram bastante a superação do companheiro.

A frase

Eu acabei de falar agora com alguns colegas: eles têm uma força de investimento muito maior que a nossa, é um time europeu, foi vice-campeão da Champions League... enfim, é um time muito tradicional na Europa. Mas, com todo o respeito, eles não têm três bolas. Eles têm duas bolas igual a gente. Eu comentei isso com os nossos colegas ali e foi o que a gente demonstrou.

Na atual temporada, Everaldo disputou 29 partidas pelo Fluminense, marcou 5 gols e deu 3 assistências.

O Fluminense enfrenta o Al Hilal por uma vaga nas semifinais do Mundial, na sexta-feira (4), às 16h, no estádio Camping World Stadium.