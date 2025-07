Eurocopa Feminina 2025 começa com recorde de ingressos vendidos

A maior competição continental de seleções do futebol feminino começou hoje. Antes mesmo da estreia do torneio, a Uefa, que tem planos ambiciosos, informou que a competição bateu o recorde de ingressos vendidos.

Até o momento, foram comercializados mais de 600 mil bilhetes, superando as vendas da última edição da Euro, em 2022, quando foram vendidos 575 mil ingressos ao longo de toda a competição.

A Eurocopa Feminina 2025 será disputada na Suíça até o dia 27 de julho. A competição contará com 16 seleções, entre elas a Inglaterra, que defende o título conquistado em casa em 2022.

Nesta edição, as favoritas a conquistar a taça são Inglaterra, Espanha e Alemanha.

Espanha: Atual campeã da Copa do Mundo feminina, a Espanha tem o melhor e mais equilibrado elenco da Euro 2025, com enorme qualidade individual em cada setor da equipe. É uma geração muito especial e conta com o protagonismo da craque Aitana Bonmatí, que, no entanto, é dúvida às vésperas do torneio por ter se recuperado de uma meningite viral.

Inglaterra: Atual campeã da Euro Feminina, a Inglaterra é uma das concorrentes a brigar com a Espanha, defendendo o título do torneio. Com um ataque poderoso, liderado pela artilheira Alessia Russo, o elenco está acostumado a muitas finais.

Alemanha: A maior campeã do torneio, a Alemanha é uma potência na Euro Feminina. Com 8 taças, é isoladamente a maior campeã e chega como candidata forte, com destaque para a atacante Alexandra Popp.

Confira os grupos da Eurocopa Feminina 2025

Grupo A: Suíça, Noruega, Islândia e Finlândia

Grupo B: Espanha, Portugal, Bélgica e Itália

Grupo C: Alemanha, Polônia, Dinamarca e Suécia

Grupo D: França, Inglaterra, País de Gales e Holanda