Empresário defende Makhachev como nº 1 peso-por-peso do UFC no lugar de Topuria

A vitória por nocaute sobre Charles Do Bronx na luta principal do UFC 317, no sábado (28), rendeu a Ilia Topuria o cinturão peso-leve (70 kg) e, de quebra, a liderança do ranking peso-por-peso da organização. Mas a ascensão do georgiano radicado na Espanha ao topo da tabela de classificação que lista os melhores atletas do Ultimate independentemente da categoria em que eles competem parece ter incomodado parte da comunidade do MMA, principalmente aqueles que defendem que o posto seja ocupado pelo russo Islam Makhachev.

Este é o caso de Ali Abdelaziz, empresário de Makhachev. Ao tomar conhecimento da mudança promovida na mais recente atualização do ranking peso-por-peso do UFC, com Topuria ultrapassando o russo e assumindo o primeiro lugar da lista, o profissional utilizou suas redes sociais para defender seu cliente que, vale lembrar, era o campeão peso-leve da liga até abdicar do cinturão para subir de categoria, abrindo espaço para a conquista do georgiano.

Na visão do empresário, Makhachev possui mais méritos do que Topuria para ocupar o primeiro lugar do ranking peso-por-peso do UFC. Um dos motivos citados por Abdelaziz é o fato dos dois terem vencido adversários de renome, como Alexander Volkanovski e Charles Do Bronx, mas em momentos distintos. Enquanto o russo teria passado pelos qualificados rivais quando ambos ostentavam longas sequências positivas, o georgiano enfrentou os mesmos oponentes depois que os mesmos foram derrotados por Islam.

"Islam Makhachev, o verdadeiro rei peso-por-peso: venceu Volk (Alexander Volkanovski) no auge, em uma sequência de 22 vitórias... Venceu (Charles Do Bronx) Oliveira no auge, em uma sequência de 22 vitórias", escreveu Ali Abdelaziz.

Tira-teima no octógono?

O 'tira-teima' sobre quem é o melhor peso-por-peso do UFC pode muito bem acontecer dentro do octógono. De fato, o duelo entre Ilia Topuria e Islam Makhachev poderia, inclusive, já ter acontecido. O georgiano, ex-campeão dos penas (66 kg) abdicou de seu cinturão para lutar no peso-leve e esperava medir forças com o russo, então soberano da divisão.

Porém, o pupilo de Khabib Nurmagomedov também abriu mão de seu cinturão para subir de categoria e, agora nos meio-médios (77 kg) deve disputar o título contra o atual campeão Jack Della Maddalena. Mesmo separados por uma divisão de peso, um confronto entre Topuria e Makhachev no futuro não só não está descartado, como tende a ser bastante especulado caso ambos sigam vencendo seus compromissos.

