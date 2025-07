Elano completa dois meses como coordenador de futebol e celebra reação do Guarani na Série C

Dois meses depois de retornar ao Brinco de Ouro, agora como coordenador de futebol, Elano já colhe os primeiros frutos de um trabalho intenso e multifacetado. Formado nas categorias de base do Guarani e com carreira vitoriosa como jogador, o ex-meia da Seleção Brasileira assumiu o cargo no dia 1º de maio e, desde então, atua em diversas frentes na reestruturação do clube.

"São dois meses, mas a sensação é de que estou aqui há muito mais tempo. Quando cheguei, o cenário era desafiador e tudo precisou acontecer rapidamente. Conhecer processos, pessoas, departamentos... Mesmo já tendo vivido o Guarani de dentro, isso não diminuiu o tamanho da responsabilidade", lembra Elano, que chegou ao clube no momento mais delicado da temporada ? lanterna da Série C, com três derrotas nas três primeiras rodadas e protestos da torcida no CT.

Desde então, o Guarani reagiu. Com a chegada de novos profissionais no departamento de futebol, incluindo o executivo Farnei Coelho (ex-Ypiranga), o técnico Marcelo Fernandes e o preparador de goleiros Arzul (ex-Santos), o Bugre somou 14 dos 21 pontos disputados sob a nova gestão ? um aproveitamento de 67%, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Hoje, está a um ponto do G8, grupo que garante vaga na próxima fase da Série C.

Mas o trabalho de Elano vai além da bola rolando. Presente no dia a dia do time profissional, ele também acompanha as equipes de base, participa da integração entre os setores e fortalece o elo entre formação e alto rendimento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guarani Futebol Clube (@guaranifc_oficial)

Recentemente, por exemplo, o clube renovou o contrato de formação do jovem Lucas Albuquerque, atleta do sub-15, que já chegou a treinar com o elenco profissional que disputa a Copa Paulista. Elano tem tocado isso de perto.

"O Guarani sempre teve uma vocação formadora, e precisamos proteger nossos talentos. No caso do Lucas, apresentamos à família um planejamento de carreira, mostrando o cuidado e o projeto que temos para o futuro do atleta. Tenho uma relação próxima com os profissionais da base, e esse alinhamento é fundamental para o clube crescer com solidez", destaca o coordenador.

Cria da Tribo, Elano reforça a importância de um projeto bem estruturado, que respeite os limites do clube, mas que seja ambicioso nos processos.

"Desde o início deixamos claro que o trabalho aqui precisa ser profissional, com responsabilidade e convicção. O torcedor pode ter certeza de que todos que chegaram vieram com esse compromisso. Queremos recolocar o Guarani onde ele merece estar, mas sem pular etapas", ressalta.