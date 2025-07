Dortmund vence Monterrey e vai às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

ATLANTA (Reuters) - O Borussia Dortmund segurou a reação do Monterrey no segundo tempo e completou a lista de classificados para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 x 1 em um jogo emocionante pelas oitavas de final na Mercedes-Benz Arena na terça-feira.

Os arremates certeiros de Serhou Guirassy aos 14 e 24 minutos do primeiro tempo colocaram o Dortmund em vantagem no intervalo, mas Berterame marcou para o Monterrey aos 3 do segundo tempo e o clube mexicano pressionou em busca do gol de empate até o apito final.

A defesa do Dortmund se manteve firme para marcar um encontro nas quartas de final com o Real Madrid, 15 vezes campeão europeu, em Nova Jersey, no sábado.

No entanto, não haverá reunião para a família Bellingham, já que Jobe, do Dortmund, recebeu um cartão amarelo, o que o deixa de fora do confronto com o irmão mais velho, Jude.