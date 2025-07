Diretoria do Flamengo vive momentos de definição do elenco

A despedida do Mundial de Clubes abre uma preocupação para o Flamengo: a possibilidade de perder mais atletas do elenco. A primeira confirmação de saída veio com o meio-campista Gerson, que acertou com Zenit, da Rússia.

Outro jogador valorizado no Mundial é o lateral direito Wesley, que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2025. Dois times do futebol italiano estariam interessados no atleta: Roma e Juventus.

Mas as sondagens sobre flamenguistas não param por aí. O meio-campista Arrascaeta despertou a atenção do Cruz Azul, do México. Porém, o Flamengo não parece disposto a perder seu grande criador de jogadas.

O zagueiro Léo Ortiz também seria analisado pela Juventus. Até mesmo Wallace Yan e Michael não estão totalmente garantidos no elenco.

Mais problemas no Flamengo

Além de vendas, o Flamengo também mantém a atenção com o atacante Bruno Henrique, envolvido em uma acusação de manipulação de apostas que poderia lhe render uma ausência prolongada dos gramados.

O Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão 2025 diante do São Paulo, no estádio do Maracanã. O Rubro-Negro aguarda a definição do jogo, que deve ocorrer entre 12 e 13 de julho.