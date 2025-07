Destaque no Mundial, Gonzalo García aumenta concorrência no ataque do Real Madrid

O Real Madrid venceu a Juventus, nesta terça-feira, por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. Autor do gol da classificação, o jovem Gonzalo García é um dos destaques dos Merengues na competição.

Gonzalo García, de 21 anos, é o artilheiro do Real Madrid no Mundial de Clubes, com três gols marcados em quatro jogos. Entre todos os jogadores, o atacante fica atrás apenas de Ángel Di Maria, do Benfica, que balançou as redes quatro vezes.

Além disso, o jovem é o líder do clube espanhol em participações em gols, com quatro. Apenas Michael Olise, do Bayern de Munique, tem mais envolvimentos diretos ao longo da competição, com cinco.

Gonzalo García participou de gols em todos os jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes. O atacante marcou no empate contra o Al-Hilal (1 a 1) na estreia, deu assistência na vitória sobre o Pachuca (3 a 1) e balançou as redes no triunfo contra o RB Salzburg (3 a 0).

Nesta terça-feira, Gonzalo García marcou de cabeça após cruzamento de Alexander-Arnold, pelo lado direito, e garantiu a vitória do Real Madrid sobre a Juventus.

Sem Mbappé? Sem problema! Gonzalo García tem dado conta do recado no Real Madrid! ??? O jovem merengue pode cavar um lugar no time de Xabi Alonso? ?? pic.twitter.com/Q4niKwbFEz ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 2, 2025

O jovem atacante ganhou espaço no ataque da equipe do técnico Xabi Alonso por conta das ausências de Kylian Mbappé e Endrick. O francês foi diagnosticado com uma gastroenterite e desfalcou o Real Madrid durante toda a fase de grupos.

Inclusive, Mbappé fez sua estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, saindo do banco de reservas na vaga do próprio Gonzalo García, aos 23 minutos do segundo tempo.

Por outro lado, o brasileiro revelado pelas categorias de base do Palmeiras segue se recuperando de uma lesão no tendão da coxa direita. O atacante se juntou à delegação do Real Madrid nos Estados Unidos no último sábado.

Ao longo da temporada, Gonzalo García disputou sete jogos pela equipe principal dos Merengues, marcou quatro gols e deu duas assistências. Cria da base do clube, o atacante de 21 anos já entrou em campo dez vezes pela equipe profissional.

Real Madrid nas quartas de final

Com a vitória sobre a Juventus, o Real Madrid carimbou sua vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe espanhola volta a campo neste sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O clube alemão venceu o Monterrey, na noite desta terça-feira, por 2 a 1, e se classificou. Quem passar neste sábado enfrenta o vencedor do duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na semifinal do Mundial de Clubes.