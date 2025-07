Delegação do Palmeiras troca presentes com jogador do Eagles na Filadélfia; confira

Desde a última semana, o Palmeiras está na Filadélfia para fase decisiva da Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde tem utilizado o CT do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, para se preparar para o jogo contra o Chelsea, válido pelas quartas de final do torneio.

Na última terça-feira, a delegação alviverde dividiu as instalações com atletas do Eagles. Já na manhã desta quarta-feira, as duas equipes trocaram presentes. O técnico Abel Ferreira e os jogadores receberam a visita de Jake Elliot, kicker da equipe norte-americana.

Elliot presenteou Abel Ferreira com um capacete do Eagles, enquanto o treinador português entregou ao jogador uma caixa, que continha uma flâmula e uma camisa do Palmeiras personalizada com o nome da equipe de futebol americano. Os dois times têm algo em comum: dividem o verde como cor principal em seus uniformes.

Já no gramado, Eliott conversou com a comissão técnica palmeirense e ainda apareceu ao lado de Felipe Anderson. Alguns atletas do Palmeiras também se arriscaram no futebol americano. De volta aos treinos após um quadro gripal, Piquerez apareceu, em fotos divulgadas pelo clube, tentando um lançamento.

Além de Piquerez, Gustavo Gómez também chamou a atenção. Após o fim das atividades da manhã desta quarta-feira, o zagueiro vestiu o uniforme dos Eagles, brincou com a bola de futebol americano e até tentou algumas embaixadinhas.

O CT do Philadephia Eagles tem sido a "segunda casa" do Palmeiras nos Estados Unidos. Na primeira fase, a equipe ficou concentrada em Greensboro, na Carolina do Norte, antes do compromissos em Nova Jersey e Miami. A equipe ficou lá até a última quinta-feira, quando viajou à Filadélfia para o jogo das oitavas.

O elenco do Palmeiras volta aos treinos no NovaCare Complex nesta quinta-feira, às 10h do horário local, para fechar a preparação para o duelo contra o Chelsea. A bola rola nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.