De olho em Topuria, treinador de Pimblett usa Do Bronx como exemplo do que evitar

Com a crescente animosidade entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria, a expectativa por um eventual confronto entre os dois vem ganhando força no imaginário dos fãs. De olho em uma possível disputa no topo da divisão dos pesos-leves (70 kg), a equipe do britânico já iniciou os estudos estratégicos - e encontrou em Charles 'Do Bronx' Oliveira uma referência valiosa.

Em entrevista recente ao 'Submission Radio', Paul Rimmer, treinador principal de Pimblett na 'Next Generation MMA', afirmou que a atuação do brasileiro no UFC 317, onde foi derrotado ainda no primeiro round, foi analisada cuidadosamente. A performance, no entanto, serviu como exemplo do que deve ser evitado diante do atual campeão da categoria.

"A melhor coisa para nós é vê-lo lutando mais contra pesos-leves. Charles é ótimo para nós porque ele mostra o que não se deve fazer em muitas lutas. Agora assistimos ele enfrentar Ilia, e há muitas atitudes ali que claramente não funcionam contra ele. Como eu disse, estamos sempre aprendendo", declarou Rimmer.

O técnico britânico também destacou que esta não foi a primeira vez em que erros de Do Bronx serviram como base para a preparação da equipe. Segundo ele, o duelo entre o ex-campeão e Michael Chandler foi fundamental na construção da estratégia que levou Pimblett à vitória sobre o norte-americano no UFC 314.

Diferenciado?

Rimmer ainda argumentou que, apesar da excelente fase do espanhol, o estilo pouco convencional de seu pupilo representa um desafio único para qualquer adversário - inclusive no momento da preparação. E fez questão de destacar isso.

"Todo mundo acha que Ilia é esse tipo de bicho-papão imbatível na divisão, que você deve temê-lo e tudo mais. Mas o Paddy também está em uma longa sequência de vitórias e posso te dizer isso agora: se eu tivesse que encontrar um parceiro de sparring que reproduzisse exatamente o que o Paddy faz e outro que imitasse exatamente o que o Ilia faz, eu conseguiria encontrar um Ilia melhor do que um Paddy. Isso eu te garanto", cutucou.

Enquanto a tensão entre os dois atletas continua aumentando, o possível embate ainda está longe de ser confirmado, mesmo após a treta ao fim da luta principal do UFC 317 - que gerou grande insatisfação em Dana White. No entanto, os bastidores já indicam que, caso o confronto se concretize, o time britânico chegará preparado - aprendendo tanto com as vitórias quanto com os tropeços de quem já trilhou esse caminho.

