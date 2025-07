De molho! Nikolas Motta passa por cirurgia após fraturar a mandíbula no UFC Baku

O peso-leve (70 kg) brasileiro Nikolas Motta precisou passar por cirurgia após sofrer duas fraturas na mandíbula durante sua última apresentação no octógono, no UFC Baku, realizado no Azerbaijão. O duelo contra Nazim Sadykhov foi intenso e rendeu os prêmios de "Luta da Noite" e "Performance da Noite", com um bônus de 100 mil dólares (cerca de R$ 550 mil) para cada atleta. No entanto, o confronto terminou com o brasileiro sendo nocauteado no segundo round e deixando o cage com sérias consequências físicas.

Em entrevista ao portal 'MMA Fighting', o lutador contou que percebeu algo errado ainda durante a luta. Em tom descontraído, o atleta relembrou o momento da lesão.

"Acho que no começo do segundo round, levei um cruzado e pensei: 'P***, esse doeu'. Senti meu dente meio solto. Achei que tinha quebrado o dente. Depois da luta, sempre temos que ir ao hospital fazer exames quando perdemos por TKO ou nocaute, e foi quando descobriram duas fraturas na mandíbula", relatou.

A gravidade da lesão obrigou o mineiro a adiar o retorno à Tailândia - onde havia realizado seu camp - e buscar atendimento especializado em Las Vegas. Na cidade americana, foi submetido a uma cirurgia corretiva, que envolveu a colocação de uma placa de titânio para estabilizar a região afetada.

"Foi horrível, não conseguia mastigar nada. Então vim para Vegas e fiz a cirurgia. Ele colocou uma placa de titânio para estabilizar. O mais engraçado é que o Rafael dos Anjos me mandou um raio-X do rosto dele, cheio de placas de titânio. Ele disse: 'Irmão, mesmo assim virei campeão'", contou.

Em fase de recuperação, o atleta deve permanecer afastado por aproximadamente oito semanas antes de retornar aos treinamentos. Além disso, ainda passará por um novo procedimento cirúrgico para a retirada de dentes do siso, o que exigirá mais alguns dias de pausa.

Relembre como foi a luta

O combate começou com o brasileiro tomando a iniciativa, conectando bons diretos de encontro. Em resposta, Sadykhov desferiu um chute alto, que explodiu na guarda do rival. Na sequência, Motta encaixou boas combinações de boxe e encurralou o adversário na grade com cruzados potentes. Atento ao perigo, o azeri encurtou a distância e buscou o clinch, acertando duas cotoveladas perigosas.

No segundo assalto, o brasileiro voltou a pressionar com um chute alto seguido de um cruzado de esquerda. Porém, o atleta da casa respondeu rapidamente, abrindo um corte no rosto do oponente após conectar uma cotovelada de encontro. Visivelmente abalado, Motta ainda foi atingido por um direto de esquerda que o fez balançar. A troca franca de golpes na curta distância empolgou o público, mas acabou sendo decisiva: nos instantes finais do round, Sadykhov acertou um cruzado de direita que apagou o brasileiro e forçou a interrupção imediata do árbitro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nikolas Motta (@nikolasmotta)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok