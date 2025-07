Corinthians revisa contratos assinados pela gestão Augusto na base e prepara dispensas

A diretoria interina do Corinthians, presidida por Osmar Stabile e pelo vice Armando Mendonça, planeja mudanças importantes nas categorias de base do clube a curto prazo. A nova administração está revisando todos os contratos assinados durante o mandato de Augusto Melo e prepara uma longa lista de dispensas.

Ao contrário de seu antecessor, que efetivou mais de 80 contratações para a base ao longo de sua gestão, Stabile trabalha em conjunto com a diretoria competente para se desfazer de alguns jogadores e enxugar a folha.

Liderada por Carlos Roberto Auricchio, conhecido como 'Nenê do Posto', e pelo executivo Alex Brasil, a diretoria de base tem se reunido com as comissões técnicas de todas as categorias, do sub-7 ao sub-20, para avaliar cada atleta e decidir quais deles têm e quais não têm potencial para defender o Corinthians. Aqueles que receberem um diagnóstico negativo devem ser liberados.

A análise é feita de maneira cautelosa para não gerar mais despesas e onerar ainda mais o clube. Ainda assim, como apurou a Gazeta Esportiva, aproximadamente 25 atletas já tiveram seus vínculos rescindidos.

OUTRAS MEDIDAS

Além dessa, outra medidas estão sendo tomadas para preservar as categorias de base. A diretoria interina já conversa com a equipe de tecnologia para a implementação do acesso por biometria facial na porta de entrada do CT da base, que fica ao lado do CT da equipe profissional.

A ideia é evitar a circulação de empresários e outras pessoas que não fazem parte do departamento no local. Sendo assim, reuniões com agentes e outras figuras ficariam reservadas ao Parque São Jorge.

BASE 'INCHADA'

Desde o início do mandato de Augusto Melo até o seu afastamento, consumado no último dia 26 de maio, 87 atletas foram contratados somente para as categorias sub-17 e sub-20 do Corinthians. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo clube.

Das 87 contratações, 14 já até deixaram o Timão. Alguns, inclusive, assinaram contrato profissional com o clube sem nem entrar em campo, como é o caso do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou nenhuma partida com a camisa alvinegra.

Em meados de maio, houve até mesmo uma cobrança da principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, em relação ao tema. A uniformizada recebeu uma série de denúncias, como supostos áudios com cobranças de propinas e outras irregularidades, e decidiu ir até o CT pedir explicações.

No entanto, na oportunidade, após reunião com Augusto Melo e Claudinei Alves, então diretor da base, os torcedores organizados alegaram não ter encontrado "nenhuma irregularidade".

Presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, deixou o CT do Corinthians sem falar com a imprensa

A gestão interina de Osmar Stabile e Armando Mendonça seguirá sob comando do Corinthians pelo menos até o dia 9 de agosto. Nesta data, haverá a Assembleia Geral dos sócios, que irão votar para ratificar ou não a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo de afastar Augusto Melo da presidência do clube.

Os associados do clube, portanto, terão o poder de destituir definitivamente o mandatário ou então reconduzi-lo ao poder. A reunião acontecerá das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.