Corinthians recebe proposta de time dos Estados Unidos por Palacios; veja detalhes

O Corinthians recebeu uma proposta de empréstimo do Austin FC, time dos Estados Unidos, pelo lateral esquerdo Diego Palacios.

A oferta está nas mãos da diretoria interina presidida por Osmar Stabile, que não pretende fazer força para segurar o jogador. A liberação seria sem custos, com os norte-americanos assumindo o salário do atleta. O Timão, desta forma, arcaria apenas com os direitos de imagem e as luvas estipuladas em sua contratação.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Muito treino nesta quarta-feira. ? As fotos do treinamento do Timão nesta manhã. ?? No período da tarde, o Corinthians realizará a segunda atividade do dia. ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/ZNDt4nvUa1 ? Corinthians (@Corinthians) July 2, 2025

Contratado no início da gestão Augusto Melo, o equatoriano sofreu uma grave lesão no joelho logo em sua estreia pelo Corinthians, em janeiro do ano passado. Ele ficou afastado dos gramados por mais de um ano e só voltou a jogar na atual temporada.

O ala realizou três jogos em 2025, todos pelo Campeonato Paulista. Fora dos planos, ele não foi utilizado uma vez sequer pelo técnico Dorival Júnior.

Palacios, ainda, enfrenta a concorrência de outros três jogadores na lateral-esquerda: Hugo, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri, este último contratado neste ano.

Antes de desembarcar no futebol brasileiro, o equatoriano também se destacou na Major League Soccer (MLS), liga norte-americana. Ele atuou pelo Los Angeles FC por cinco temporadas consecutivas. Seu contrato com o Timão é válido até o final de 2027.

O Corinthians vê a possível saída de Palacios com bons olhos. O clube acredita que, negociando o lateral, irá abrir espaço na folha salarial para permitir a chegada de reforços. Até o momento, somente durante a gestão Stabile, Alex Santana e Igor Coronado já deixaram a equipe.