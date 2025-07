Corinthians desperdiça chances e perde para o Atlético-MG pelo Brasileiro sub-17

O Corinthians foi derrotado pelo Atlético-MG na tarde desta quarta-feira, na Arena MRV, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O Timão desperdiçou chances e acabou perdendo por 2 a 1.

A equipe do Parque São Jorge saiu atrás do placar aos 29 minutos do primeiro tempo, em gol de Ronaldo. Aos 32 da etapa final, Passini aumentou a vantagem. Os Filhos do Terrão diminuíram o marcador dois minutos depois, em um pênalti convertido por Cristian, e chegaram a acertar três bolas na trave, mas amargaram o revés.

Com o resultado, o Corinthians cai para a nona posição, com 12 pontos, e deixa a zona de classificação à fase de mata-mata. O Atlético-MG, por sua vez, pula para o 12º lugar, com 11 pontos.

O próximo compromisso do Timão no Brasileiro sub-17 está marcado para a próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), diante do Internacional, no Parque São Jorge. No mesmo dia e horário, o Galo visita o Red Bull Bragantino.

Antes disso, no entanto, o Corinthians entra em campo pelo Campeonato Paulista da categoria. Neste sábado, às 11h, a equipe comandada por Raphael Laruccia recebe o Real Soccer pela segunda rodada da segunda fase do Estadual.