Corinthians: acerto com Memphis revolta jogadoras por prêmiações atrasadas

O acerto de parte da dívida milionária do Corinthians com o atacante Memphis Depay gerou revolta no time feminino, que possui parcelas de premiações atrasadas.

Dívida de Memphis afeta feminino

O UOL apurou que jogadoras do atual elenco do Timão — e algumas que deixaram o grupo no início da temporada — manifestaram profundo incômodo com o tratamento desigual entre os departamentos masculino e feminino.

O estopim da revolta foi a divulgação da quitação de parte da dívida do Corinthians com o holandês, no valor de R$ 1,4 milhão — em direitos de imagem. O estafe do jogador notificou o Timão extrajudicialmente sobre a dívida, na semana passada. Resta, ainda, o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título paulista deste ano.

O Corinthians tem parcelas de premiações atrasadas com as Brabas desde o começo do ano. Os valores, não revelados, são referentes às conquistas de 2024. Para o grupo feminino, o gesto reforça o desrespeito sistêmico que ocorre com o futebol feminino.

Vale ressaltar que, há duas semanas, Íris Sesso, coordenadora de futebol feminino do Timão, procurou a diretoria para resolver a pendência. Em conversa com o departamento financeiro, a resposta foi de que o clube daria prioridade à quitação dessas parcelas.

Essa semana eu tive reunião com o financeiro. Então, a ideia agora é isso já estar no fluxo de caixa. A gente tem duas parcelas em atraso que a gente vai conseguir, pelo que o financeiro me passou, colocar isso como prioridade e entrar no fluxo para ser pago.

Íris Sesso, em zona mista com jornalistas

Por causa disso, três jogadoras — que preferem não se identificar por medo de represálias — desejam levar o caso à Justiça. O processo deve ser protocolado na próxima semana.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o clube impôs às jogadoras o acordo de parcelamento de premiação, sem abertura para negociação. A questão foi definida ainda na vigência da antiga gestão por falta de recursos.

Procurada pela reportagem, a defesa das atletas não comentou o caso até o momento. Caso se manifeste, esse texto será atualizado.

Já o Corinthians emitiu uma nota informando que 'tomará conhecimento das negociações' e promete cumprir os compromissos.